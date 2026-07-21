Horóscopo de hoje 21/07: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 21 de julho de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (21/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

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♈ Áries (21/03 a 20/04)

Aquilo que infundir entusiasmo e alegria em você há de ser priorizado, mesmo que para isso você tenha de se envolver nos perrengues que as pessoas apresentam. Sua alma está próxima do momento de se libertar.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Para que tudo saia de acordo com seus intuitos será necessário fazer manobras que em outras épocas teriam sido inaceitáveis, mas como as coisas mudaram muito, é melhor você também mudar e se adaptar ao tempo atual.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

O dinamismo desta parte do caminho anuncia um tempo de realizações pequenas, porém, múltiplas. Esse é um cenário muito favorável ao seu tipo de atuação, você vai conseguir tirar bons frutos deste momento.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Foque sua atenção e prática na tentativa de amarrar todas essas pontas soltas que impedem o progresso ansiado, agora é o momento certo para se dedicar a isso. Por mais difícil que pareça, está tudo em marcha e disponível.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Foque sua atenção e prática na tentativa de amarrar todas essas pontas soltas que impedem o progresso ansiado, agora é o momento certo para se dedicar a isso. Por mais difícil que pareça, está tudo em marcha e disponível.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Foque sua atenção e prática na tentativa de amarrar todas essas pontas soltas que impedem o progresso ansiado, agora é o momento certo para se dedicar a isso. Por mais difícil que pareça, está tudo em marcha e disponível.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Algumas pessoas que hoje em dia são tidas como aliadas podem tranquilamente se converter em adversárias, e no tempo atual os sinais dessa transformação já começam a se manifestar. É bom ficar de olho nisso.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Progredir não é uma dinâmica que deva ser medida pelos resultados, mas por você desfrutar do processo como se fosse o destino mais importante. Há coisas interessantes acontecendo o tempo inteiro. É assim.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As verdades que você tem em mente expressar cairão como um balde de água fria nas pessoas, porém, quando a vontade é posta em marcha é difícil perceber outra coisa que não seja a ação e o alívio que resulta dela.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Evite dar por garantido o que quer que seja, este é um momento que requer muita atenção de sua parte, porque apesar de estar tudo disponível, ainda requer um tanto de sacrifício para ser reunido direito.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Por mais que ainda haja inúmeros perrengues para você administrar, se agarre da inefável certeza de que há ventos favoráveis soprando e que esses conduzirão sua alma a um cenário bem melhor do que o atual.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Por mais que ainda haja inúmeros perrengues para você administrar, se agarre da inefável certeza de que há ventos favoráveis soprando e que esses conduzirão sua alma a um cenário bem melhor do que o atual.