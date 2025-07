Horóscopo de hoje 20/07: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (20/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O frenesi com que tudo anda acontecendo precisa ser tratado com sabedoria, porque que aconteçam muitas coisas ao mesmo tempo não é o mesmo que esteja acontecendo o que sua alma precisa. Preserve o bom senso.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

A perspectiva de tudo dar certo continua firme, porém, o caminho é cheio de trancos e barrancos, e em algum momento essas condições se acentuarão tanto que sua alma pensará que nada deu certo. Cuide para não se enganar.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Acontece muitas vezes de você agir com a alma cheia de boas intenções, mas o tiro sai pela culatra. Este é um desses momentos em que a boa vontade não é suficiente, porque o cenário anda transtornado demais.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Dá vontade de sair gritando as verdades, mas isso seria contraproducente. É melhor você continuar apostando no silêncio, porém, também cuidando para que esse silêncio não se transforme em ressentimento.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Os desentendimentos provocam contrariedades, mas você não precisa tirar conclusões nefastas desse cenário, apenas lidar com cada detalhe da melhor maneira possível, ciente de que tudo isso é temporário. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Suas intenções podem ser perfeitas, mas o cenário não está lá essas coisas para que tudo dê tão certo quanto você espera. É preciso continuar o movimento, mas com a alma atenta aos detalhes que ficam fora de tom.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O verdadeiro inimigo será sempre nossa própria mente, que nos atormenta com tantas dúvidas e dilemas que parece querer que tudo dê errado. Sua mente é o lugar onde acontecem os problemas, mas também as soluções.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Tenha em mente que as pessoas andam transtornadas e, ainda por cima, inconscientes dessa condição, o que faz com que elas se tornem mais agressivas e determinantes do que o habitual, mas totalmente sem rumo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Se as pessoas cometem trapalhadas, é melhor levar na esportiva, porque se você encrencar com elas, não obterá os resultados pretendidos nem tampouco conseguirá aliviar sua ira. Tolerância e compaixão.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Há questões básicas que não podem ser negligenciadas, porque mesmo que você as procrastine em nome de assuntos que parecem melhores, voltarão à pauta e atrapalharão seus planos. Há tempo para tudo, tenha certeza disso.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

É desnecessário se precipitar para tentar solucionar o que acontecer, seria melhor você dar um tempo antes de reagir, porque assim pouparia fôlego e, também, conseguiria encontrar uma forma melhor de atuar.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)



Tenha em mente que haverá discórdias e desentendimentos, se preparando para essas condições com a alma leve e alegre, porque apesar do desconforto, é do meio do conflito que surgirão as boas perspectivas. Em frente.



Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.