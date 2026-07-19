Horóscopo de hoje 19/07: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 19 de julho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Veja o horóscopo de hoje, domingo (19/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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♈ Áries (21/03 a 20/04)

Mantenha o rumo firme em quaisquer negociações em que tiver de se envolver nesta parte do caminho, tomando o cuidado para não atropelar ninguém, já que isso seria desnecessário. Firmeza não é sinônimo de hostilidade.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Procure ser firme em suas atitudes para defender seu terreno, mas cuide para que isso não se transforme em hostilidade, principalmente do tipo dissimulado, que se expressa através de ironias e piadas de mau gosto.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As pessoas seguirão seus passos, para o bem ou para o mal, assim são as coisas. Seria sábio você aproveitar essa liderança acidental que caiu no seu colo para conduzir seus interesses a uma condição mais estável.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Aquilo que você faria de imediato seria bom amadurecer um pouco mais, porque provavelmente essa ação não seria estritamente necessária. Há momentos em que é fácil confundir seus desejos com as reais necessidades.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Incentive as pessoas a manter a bola em jogo, sem se acomodar na expectativa de que elas sabem o que fazer e que seriam maduras o suficiente para seguir em frente sem você as monitorar de perto. Monitore.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Os sacrifícios e apostas que você fez devem começar a render frutos, apesar de terem demorado tanto que já parecia que tinha sido tudo em vão. Nada disso, as coisas continuam se desenvolvendo bastante bem.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Mantenha o foco e a lucidez, porque muito provavelmente as pessoas lhe darão a deixa que faltava para você fazer suas intervenções sem medo de criar situações constrangedoras, mas sem tampouco deixar de dizer o necessário.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Agora é propício juntar os cacos e tentar remontar o quebra-cabeças existencial, para sua alma poder jogar melhor nos próximos tempos, se orientando pela urgente e útil necessidade de consolidar bons relacionamentos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Mesmo que as decisões que as pessoas colocam em marcha venham de encontro com suas expectativas, procure aceitar temporariamente os fatos para ver quais são os resultados, porque tendem a trazer bastante benefício.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Promova ordem e organização nos assuntos do dia a dia, para não ter de se ocupar com esses assuntos menores nos próximos dias, em que haverá questões de mais vulto para você se ocupar. Preserve a organização.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Siga em frente com seus intuitos, mas você vai ter de abrir passagem com determinação e força, mesmo que para algumas pessoas isso pareça uma expressão de hostilidade. Agora é propício que seus desejos prevaleçam.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Gaste estritamente o necessário, contendo seus desejos e caprichos, porque nesta parte do caminho seria propício você tomar medidas de segurança, promovendo estabilidade e a consolidação de seus recursos.