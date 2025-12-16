Horóscopo de hoje 16/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (16/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Muitas coisas que ocorreram poderiam ter sido administradas de forma diferente, mais sábia talvez, mas a essa altura dos acontecimentos é melhor não enredar a mente com raciocínios de arrependimento. Bola para frente.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Na hora em que era para tudo andar fluído e simples, as coisas se complicam, porém, não definitivamente, por isso, melhor não se apressar a amargar o coração por contrariedades que, com certeza, não serão duradouras.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As encrencas que as pessoas armam não devem ser socializadas, como se você fosse responsável direto pelo que elas fazem. É preciso separar as coisas com sabedoria para não assumir o dever de consertar o que não é seu.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Nesta parte do caminho tudo, até as coisas mais miúdas, adquire um significado enorme, e é por isso que muitas pessoas se melindram com gestos e palavras que, de outra maneira, passariam despercebidos. Atenção a isso.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Querendo fazer a coisa certa, é imprescindível que você preste mais atenção do que a normal, porque as pessoas andam bastante desorientadas e nem sempre entendem os movimentos de boa vontade alheios. É por aí.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Ainda que você encontre dificuldades no começo de seus projetos, isso não há de ser interpretado como um sinal de que nada dará certo. Melhor que as dificuldades aconteçam no início do que no fim. Tudo dará certo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Em muitos casos, você complica as coisas inadvertidamente, com a boa intenção de se esclarecer. Acontece que no impulso do esclarecimento, você tenta identificar as pessoas que complicam, e aí começa todo o conflito.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Quando tudo pareça estar sob controle, procure revisar seus passos novamente, porque do jeito que as coisas andam, seria muito difícil que tudo estivesse mesmo sob controle Há uma dose enorme de imprevisibilidade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Suas determinações hão de prevalecer, mas não na pancada, porque desse jeito as reações só complicariam a cena. Suas determinações prevalecerão na mesma medida em que sua alma saiba se movimentar com diplomacia.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Não há perspectiva de real descanso para a alma que fica se preocupando com questões que nem daria para acertar no momento. Procure se desvencilhar dessas preocupações da melhor maneira possível. Descansar.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Quando as pessoas aconselharem você em certo sentido, mas com palavras de advertência e até assustadoras, procure respirar fundo e seguir em frente se orientando pela sua própria intuição. Nem todo conselho é bom.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

É tanta gente afirmando que tudo na vida requer esforço e desgaste, que parece ter se tornado normal aceitar que o sofrimento seja inevitável. Porém, a alma não se dobra, se rebela contra esse inevitável destino.

