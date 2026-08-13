Horóscopo de hoje 13/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (13/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Passar bons momentos há de ser um exercício independente das circunstâncias, porque se você só puder se sentir bem num cenário favorável, então nunca terá as rédeas do destino em suas mãos. Seria uma pena.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Os bons sentimentos que levam sua alma a pretender compartilhar auspícios hão de ser tratados com bom senso, porque, você sabe, as pessoas costumam se deixar levar por sentimentos negativos, tais como a inveja.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Os bons pensamentos precisam ser ancorados na consciência, porque de preocupações e ansiedades a mente está garantida. Momentos como o atual, em que a visão otimista se abre com força, costumam ser bastante raros.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Fazer o bem compensa, talvez não de imediato, mas ao longo do tempo vai trazendo resultados virtuosos, e muito provavelmente não de forma direta, mas através de canais inusitados. É o mistério da vida em ação.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Apesar dessas pessoas que vivem contrariando você, mantenha seu coração ardendo de virtudes que sejam compartilhadas com as pessoas que as sabem apreciar e aproveitar Há pessoas do bem que sabem apreciar as virtudes.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Esses pensamentos maravilhosos que você não compartilha, seja por pudor ou por temor de que pessoas mal intencionadas os copiem, estão amadurecidos o suficiente para, logo mais, se transformarem em atitudes concretas.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

A generosidade é fundamental, mas do jeito que andam as coisas no mundo, é um arriscada também, porque as pessoas costumam interpretar a manifestação das virtudes como um sinal de vulnerabilidade que devem explorar.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

O prestígio é um patrimônio invisível, mas de efeitos evidentes, porque as pessoas o reconhecem, é como uma aura que acompanha você a todos os lados. Invista em construir esse patrimônio através de bom desempenho.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O futuro é mais atraente do que o presente, e vale a pena você se dedicar a aproximar suas visões do que acontece atualmente, mesmo que para isso você tenha de aguentar a incompreensão das pessoas próximas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Coloque em prática a boa vontade, porque se essa ficar só no sentimento ou na teoria, então se transforma rapidamente em má vontade. Combata a preguiça, porque todo sacrifício na atualidade renderá bons frutos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As pessoas boas existem e estão por aí, muito mais próximas do que pode parecer a você, mas como são vulneráveis à exploração daquelas que são mal intencionadas, elas não se manifestam abertamente. Porém, estão por aí.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Arrume suas coisas e faça tudo com carinho, sem importar que pareçam questões sem importância, comparadas com seus grandes sonhos. Todo grande caminho começa com um pequeno passo e com muita manutenção. É isso

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)