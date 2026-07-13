Horóscopo de hoje 13/07: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste segunda-feira, 13 de julho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (13/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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♈ Áries (21/03 a 20/04)

A proximidade das boas notícias não há de servir para você abaixar a guarda, porque ainda há muito caminho pela frente e seria uma pena você perder o rumo quando se encontra tão perto da vitória. A luta continua.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Essas sensações estranhas que você interpreta serem maus agouros hão de ser tratadas com indiferença, porque são apenas sínteses do que outras pessoas, desesperadas, sentem e temem. Sua alma é sensível e acusa recibo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Ainda que todos seus esforços fiquem curtos e você não consiga estabelecer a harmonia desejada, mesmo assim continue em frente, porque suas boas intenções serão bem-sucedidas quando você se tornar indiferente aos resultados.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A pior maneira de lidar com um momento de confusão mental e emocional é se precipitar em qualquer direção que pareça acenar com soluções. O melhor a fazer é tomar distância e esperar que a tormenta passe.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Nem todas as pessoas que precisariam apoiar você o fazem como deveriam e isso há de ser tido em conta neste momento, porque ajudará você a fazer as triagens finas de relacionamentos que acelerarão o progresso.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O cenário continua bastante alterado, mas suas boas intenções podem equilibrar o jogo, desde que saiam da teoria e se transformem em práticas. Teorizar demais sobre o progresso tira o tempo das atitudes práticas.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Suas boas intenções precisam se transformar em práticas boas, porque se ficarem nas intenções você se decepcionará muito com as pessoas próximas, que parecerão ingratas por não entenderem o que você lhes oferece.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Você comprovará que o peixe que as pessoas vendiam com grande entusiasmo não era tão fresco assim, e isso não porque elas enganaram você, senão porque elas mesmas estavam enganadas a respeito do peixe que vendiam.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Está tudo um pouco mais complicado do que o habitual, mas se você encarar com leveza e alegria, perceberá que não há nada tão grave assim em andamento. É só tomar cuidado para não exagerar na dose das emoções.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Essas boas perspectivas que sua alma enxerga a respeito do futuro precisam ser temperadas com as circunstâncias tortas que rodeiam você nesta parte do caminho. Nem muito ao céu nem tanto ao inferno, equilíbrio.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Apesar dos trancos e solavancos próprios desta parte do caminho, evite gastar tempo e energia com ansiedade e presságios negativos, porque, você verá, tudo vai se solucionar com mais facilidade do que parece.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Você não vai ter certeza de tudo estar indo pelo bom caminho por um bom tempo, e isso não há de se converter numa fonte de angústia, pois, não perceber o bom caminho não significa que esse não esteja sendo trilhado.