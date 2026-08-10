Horóscopo de hoje 10/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (10/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As tensões que surgem e que aparentemente limitam a fruição de seus desejos não hão de ser interpretadas como maus sinais, porque a vida anda se contorcendo para acomodar suas intenções dentro das circunstâncias.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Nesta parte do caminho é essencial que você aja da forma mais pragmática possível, porque muita coisa positiva pode ser feita em nome de seu progresso material e espiritual, porém, há também muita fantasia envolvida.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

É muita movimentação em todos os sentidos, mas é importante você se desapegar dos resultados imediatos, que tendem a ser menores do que o imaginado. Não importa, essas sementes germinarão no futuro em lugares inesperados.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Nossa humanidade ficou tão acostumada a se convencer de que está tudo fora do lugar que, mesmo estando tudo no lugar certo, não consegue apreciar a realidade e fica criticando o que poderia ser aproveitado de verdade.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Para que seu coração tenha novamente essa sensação de serenidade que tanto aprecia, é imprescindível que você se envolva pessoalmente no jogo em andamento, e que esse envolvimento seja firme, mas sem perder a elegância.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Certamente, podia ser tudo muito melhor do que está, mas se observar direito perceberá que não é necessário elevar queixas demais ao céu, porque na atualidade há inúmeras sementes de progresso muito interessantes.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

É bom continuar sonhando e lançando seus pensamentos a um futuro que não poderia ser realizado de imediato, porém, há muitas coisas que precisam ser resolvidas o mais rapidamente possível, e com a ajuda de certas pessoas.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Fazer as devidas reparações das pendências passadas seria uma boa ideia, mas nesse sentido a vida não apresentará nenhuma oportunidade, pois, é uma perspectiva que você precisaria fazer acontecer pela sua vontade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Jogar para a plateia pode dar efeito positivo eventual, mas a médio e longo prazo faria com que sua alma ficasse presa às demandas das pessoas, perdendo de vista a espontaneidade e a autenticidade. Grandes perdas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Aquilo que você não teve atrevimento de fazer outrora, agora se torna essencial, porque todas as oportunidades estão postas. Aproveitar ou não continua sendo uma questão que gira em torno do livre arbítrio.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As propostas e conversas abrem perspectivas muito interessantes, mas ainda são teóricas, nada prático pode resultar de imediato. Não importa, se muna de paciência e faça uma aliança com o tempo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Todas essas perspectivas complicadas que ficam atormentando você através de argumentos e visões não são necessariamente realistas, mas um exercício da imaginação que se volta contra seu bem-estar real e atual.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)