Horóscopo de hoje 01/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo 01/06 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Há muitas maneiras de encontrar prazer e regozijo, o cardápio é variado, porém, nesse movimento é importante você descobrir o regozijo que no dia seguinte não traga ressaca, e que, ao contrário, produza revitalização.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Volte às origens, procure desenterrar os prazeres simples que sempre deram o resultado esperado quando praticados. Ao longo do tempo, você foi se sofisticando, o que é bom, mas agora é tempo de voltar às origens.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

O dinamismo deste momento é contagiante, mas também dispersa bastante. Se você tiver assuntos importantes em que focar sua atenção, procure tomar distância das pessoas e deixar o celular no mudo por algumas horas.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Faça o que sua alma considerar mais seguro, porque nesta parte do caminho não valeria a pena assumir riscos que, mesmo sendo atraentes e sedutores, trariam decepção. Melhor seguir pelo caminho mais seguro possível.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Faça sua vontade, mas cuide para que nesse movimento você não atropele a vontade alheia, porque deve haver lugar e tempo para todas as pessoas. Porém, no frigir dos ovos, que seja feita sua vontade, e não a dos outros.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

A tranquilidade que sua alma busca será encontrada tomando distância de tudo e de todos, porque enquanto houver pessoas dando voltas ao seu redor, a irritação irá aumentando até estragar o que poderia ser muito bom.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Reúna as pessoas com que sua alma se sinta totalmente à vontade, com as quais possa trocar ideias sem medo de ser criticada ou explorada. Este é um momento propício para consolidar os laços de amizade, os ideais.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Seria melhor que hoje não fosse domingo, porque a alma quer produzir e dar seu melhor para que os projetos de vida avancem. Agora você terá de decidir o que fazer, seguir a voz da alma, ou viver o domingo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Ideias vêm e vão, o que fica são as práticas do dia a dia, porque através dessas as ideias podem ser comunicadas. Por isso, se você se inflama com tais ou quais ideias, procure as converter em atividades cotidianas.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Se a vida fosse um conforto eterno, é certo que deixaria de ser confortável, porque a gente se acostumaria tanto com a situação que deixaríamos de valorizar o conforto, já que teria se tornado banal. É assim.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

É importante você expressar suas críticas e demandas, porém, tenha em mente que esse movimento não é garantia de que haja boa receptividade e compreensão da parte das pessoas a quem você se dirige. Isso não.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

A alma não descansa, porque fica ligada no que acontece, em busca de oportunidades de progresso, já que os desejos são muitos e a insatisfação só cresce ao longo do tempo. Não se preocupe tanto, relaxe um pouco.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)