Confira 5 curiosidades sobre a mulher do signo de Câncer

Sensíveis, carinhosas e protetoras, essas são as principais características de uma mulher do signo de Câncer. Mas apesar de parecerem inofensivas com esses elogios, as cancerianas também possuem uma forte intuição que é capaz de fazer com que elas descubram até o que era não para descobrir, além de um instinto maternal que ajuda na criação dos filhos para eles seguirem sempre pelos melhores caminhos.

"A mulher de Câncer representa a energia feminina em sua potência lunar: a Grande Deusa. E, como uma Grande Deusa, ela tem imenso potencial para cuidar, mas também para ser dona de sua própria vida e conquistar o que quer", realça a astróloga Thaís Mariano.

Leais e cuidadosas

As mulheres cancerianas são conhecidas por serem fiéis, carinhosas e por possuírem um cuidado redobrado com as pessoas que amam."Tendem a querer formar um ninho em que possam depositar todo o seu carinho e cuidado", revela a astróloga.

Protetoras

As mulheres do signo de Câncer buscam sempre por segurança emocional e gostam que os outros também sintam isso, é por esse motivo que elas são consideradas extremamente protetoras e chegam a se envolver até em causas humanitárias.

Intuição aguçada

A intuição das mulheres por si só já é algo surpreendente, agora imagina a intuição de uma mulher canceriana, ela é capaz de sentir facilmente mudanças em relacionamentos ou mesmo até no ambiente em que está inserida.

Habilidades artísticas

Como uma excelente forma de expressar os seus sentimentos, as mulheres do signo de Câncer conseguem criar conexões profundas com os ideais artísticos e, por isso, acabam desenvolvendo uma certa proximidade com a escrita, a pintura, a música e o artesanato.

Forte instinto maternal

Aqui, o instinto maternal não está ligado apenas à gestação de uma criança e sim ao gerar vida em todos os sentidos, ou seja, é colocar no mundo tudo o que sai de seu coração acolhedor. "[O instinto maternal se] manifesta na realização de sonhos e ideais que, com certeza, trarão amor, aconchego e proteção para quem tiver a chance de se beneficiar de seus dons", explica Thaís Mariano.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)