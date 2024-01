Assista ao vivo a partida entre Castanhal e Fortaleza pela 1ª rodada da Copinha 2024

O Castanhal enfrenta nesta quarta-feira (3) o Fortaleza-CE pela primeira rodada do Grupo 11 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os demais integrantes são CRB-AL e Vocem (sigla para Vila Operária Clube Esporte Mariano), que é o clube anfitrião da chave.

A equipe Aurinegra garantiu classificação para a Copa São Paulo de 2024 ao ser campeão da Supercopa Pará Sub-17 do ano passado. O time será comandado pelo ex-meia e ídolo Gian Dantas, que é coordenador das categorias de base. Ele substituiu Matheus Lima de última hora. O então treinador do Sub-20 do Castanhal entregou o cargo por questões pessoais.

Assista ao jogo: