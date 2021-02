Após acusação de transfobia, designer se manifesta na rede social; Grupo Liberal se posiciona

A designer de moda Isabella Pamplona esteve na tarde da última terça-feira (02) na sede do Grupo Liberal como convidada do programa especializado no universo LGBTIQ+, Poc Planet, dirigido por Marcos Melo. Mulher trans, Isabella falaria sobre moda durante a entrevista e, por isso, estava acompanhada de duas modelos, também transexuais, vestidas com suas produções. Antes da entrevista, entretanto, ocorreu um desentendimento entre uma das modelos e a produtora do programa.

Posicionamento da empresa:

O Grupo Liberal ressalta que é contra qualquer tipo de reação ou comportamento que invisibilize não só seus entrevistados, como qualquer pessoa. Desta forma, reiteramos que discordamos de quaisquer dificuldades que sejam impostas ao respeito à identidade de gênero de convidados, entrevistados e pessoas de forma geral. O Grupo Liberal tentou contato com Isabella Pamplona para abrir o espaço do jornal e portal para que ela pudesse expor toda a situação ocorrida, tanto pessoalmente como por telefone, mas infelizmente o encontro que havia sido proposto foi cancelado por motivos pessoais da entrevistada.

O Grupo Liberal, que celebrou o último aniversário do jornal O Liberal com o tema de Pluralidade, lamenta o ocorrido, reforça que qualquer ato discriminatório não representa os colaboradores da empresa e repudia qualquer ato desta linha. Providências estão sendo elaboradas para evitar quaisquer transtornos futuros. O respeito é, acima de tudo, um direito de cada cidadão.