Rádio Liberal FM terá novo programa com apresentação de Jefferson Lima

A partir do dia 2 de dezembro, a programação da Rádio Liberal FM (97.5 MHz) ganhará um novo programa, o Vitrine Liberal, com apresentação de Jefferson Lima. A atração será veiculada de segunda a sexta, das 18h às 20h, com músicas, notícias, esportes, entretenimento, entrevistas, trânsito, agenda de shows, participação de repórteres e distribuição de prêmios aos ouvintes.

Com 26 anos de experiência no rádio, Jefferson Lima será responsável por comandar o programa diariamente. Para o radialista, o novo desafio representa uma grande oportunidade de falar e ajudar as pessoas.

“Eu estou muito feliz! Cada estreia é como se eu tivesse começando hoje a minha carreira, aquele frio na barriga, mas ao mesmo tempo muita vontade de fazer um programa diferente, uma vontade muito grande de falar ao público. O nome já diz tudo: vitrine é aquilo que você expõe, não só aquilo que você vende, mas aquilo que você quer mostrar para alguém, para chamar atenção. E é dessa forma, mais sofisticada, que queremos chamar atenção e prestar um serviço”, afirma o apresentador.

Jefferson Lima explica que o programa vai reunir entretenimento e informação em um horário que foi escolhido estrategicamente para acompanhar o ouvinte na volta para casa. “O programa vai ter várias coisas ao mesmo tempo. Vamos tocar uma música, mas vamos também prestar um serviço, dar prêmios, colocar repórteres na rua para falar o que está acontecendo in loco, tudo isso é uma vitrine, a vitrine do rádio. Vamos fazer algo ‘relax’, que não seja tão violento, focando também nas boas notícias”. O radialista antecipa que todo dia um ouvinte da programação será contemplado com o “Vale Combustível”.

Entre os desafios de estar à frente do Vitrine Liberal, Lima destaca a responsabilidade de fazer um programa diferenciado em uma emissora que tem uma potência muito grande no Estado do Pará. “Queremos fazer do rádio, que na cabeça de muita gente ainda é algo tradicional, algo atual. Ele vai servir hoje não só para tocar música, mas para fazer entretenimento e linkar com a internet e as redes sociais que é importante. As pessoas falavam muito que o rádio ia acabar, mas o rádio nunca vai acabar se tiver alguém para falar, informar e falar ao coração”, ressalta.

Ed Motta, coordenador de Programação da Rádio Liberal FM, revela que o programa será pautado em temas da atualidade e contará com a participação de especialistas de diversas áreas. Além disso, a produção da atração espera fomentar a participação dos ouvintes. “Com certeza vai ser mais um canal com o nosso público, principalmente com relação aos temas atuais, os ouvintes têm muitas dúvidas, por isso a gente vai trazer uma pessoa para falar toda semana um tema”, acrescenta.