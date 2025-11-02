'Empreenda+' é uma vitrine que impulsiona um dos motores da economia paraense

Lançado com o objetivo de dar luz a um dos motores da economia paraense, o Empreenda+, seção publicada todos os domingos no caderno de Política e Economia do jornal O Liberal, consolidou-se como um espaço essencial para o pequeno empreendedor do Pará. O caderno não apenas relata o cenário econômico, mas se aprofunda nas trajetórias humanas por trás dos números, valorizando negócios que sustentam famílias e fortalecem a identidade regional.

"O Empreenda+ valoriza o empreendedorismo local. Os pequenos negócios são a base da economia brasileira e têm papel importante na geração de emprego e renda", explica Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia de O Liberal, onde a seção é produzida. Ela destaca que o Pará tem registrado um crescimento expressivo no segmento em questão: 75% das 52.185 empresas abertas no primeiro semestre de 2025 foram de Microempreendedores Individuais (MEIs), segundo dados da Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa).

Bioeconomia em destaque

A busca por boas histórias vai além do eixo tradicional. A equipe de O Liberal acompanha de perto os segmentos em crescimento, valorizando a criatividade, a originalidade e, sobretudo, a contribuição para as riquezas regionais. É neste cenário que a bioeconomia ganha um protagonismo especial na pauta.

Keila Ferreira ressalta a importância de negócios que emergem da Amazônia com responsabilidade ambiental. "O Pará tem empreendedores que transformam recursos da floresta em alimentos, cosméticos e peças artesanais, sempre com responsabilidade ambiental. São iniciativas que revelam o potencial da bioeconomia e reforçam o protagonismo local", afirma a coordenadora, sublinhando que essas iniciativas "rendem boas histórias” para o Empreenda+.

Políticas de incentivo

O papel do Empreenda+ transcende a inspiração. O caderno atua como um elo entre o empreendedor e os mecanismos de apoio. Segundo Keila, as matérias também orientam os leitores sobre linhas de crédito, programas de capacitação e ações de instituições parceiras. "A proposta é incentivar o empreendedorismo local e contribuir para que esses negócios continuem gerando renda, emprego e desenvolvimento econômico", conclui.

Rubens Magno, diretor superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA), reforça essa visão, classificando a iniciativa como uma vitrine estratégica. "No mundo atual, os meios de comunicação possuem um papel relevante no fomento de uma cultura empreendedora. Nesse sentido, o Empreenda+ se torna um espaço estratégico e uma verdadeira vitrine para quem empreende e para os pequenos negócios, que representam mais de 90% das empresas paraenses," avalia Magno. Ele destaca que, ao dar voz e protagonismo, o caderno inspira outros a trilharem o caminho do sucesso, além de disseminar informações cruciais para o êxito de um negócio.

A emoção de uma história publicada

Para quem está na linha de frente do pequeno negócio, a visibilidade oferecida pelo Empreenda+ se traduz em resultados imediatos e, muitas vezes, em um reconhecimento profundo. Erberth Barros, empreendedor no segmento de camisas personalizadas, viu sua marca se expandir após ser pauta na edição da semana do Círio de Nazaré, período em que produziu diversas peças na temática da festividade.

"O retorno foi imediato. Muitas pessoas me procuraram, não só do nosso estado, como de fora", relata Barros. Ele afirma que o poder da mídia para empreendedores como ele é "muito importante", resultando em um aumento de 100% na procura por seus produtos. "Depois que O Liberal publicou a matéria, a gente não parava mais em casa. As pessoas pediam muitas camisas", conta o empreendedor, que já planeja a produção para o Círio do próximo ano com base na experiência da repercussão.

O empresário atribui à iniciativa um papel fundamental para a valorização do empreendedorismo local, ressaltando o leque de oportunidades que se abriu, inclusive com a geração de emprego em sua rede familiar e o apoio a serviços de mototaxistas para as entregas.

Além dos números

Mais do que o retorno financeiro e a visibilidade para a marca, a matéria de O Liberal proporcionou a Erberth um momento de profunda emoção pessoal, em um período de luto. "Para mim, que perdi meu pai há 9 meses [...], ver minha mãe pegar o jornal — e acho que foi a primeira vez que ela pegou um jornal na vida, por ter problema na visão de um lado — emocionada, também me deixou emocionado”, compartilha. Ele conclui que o jornal abriu portas não só para a sua vida profissional, mas para outras pessoas: "O leque aberto foi tão grande através do que vocês fazem, que a gente já está trabalhando para o ano [que vem]", conclui.