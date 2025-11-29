Do estágio à coordenação, O Liberal é um caminho formador para jovens jornalistas

Para muitos que sonham com o jornalismo paraense, a porta de entrada para o mercado de trabalho atende pelo nome de O Liberal. Ser estagiário na casa é, muitas vezes, a realização de um ideal. No entanto, é na passagem para a função de repórter contratado que o peso da responsabilidade transforma o entusiasmo inicial em maturidade profissional. O coordenador do núcleo de Atualidades, João Thiago Dias (36), e o repórter Gabriel Pires (23) personificam essa trajetória de crescimento interno, marcada por aprendizado, erros e a constante atualização.

João Thiago Dias iniciou sua caminhada em 2014, “muito assustado, com receio, mas também muito entusiasmado” por realizar o sonho de atuar no maior jornal do Pará.

“Entrar aqui foi a realização de um sonho, mas, claro, que veio sendo lapidado. A gente vê na prática como funciona, vai sentindo medo, errando e aprendendo”, lembra o coordenador.

João Thiago Dias coordena o núcleo de Atualidades, onde atuou como estagiário e repórter (Cristino Martins / O Liberal)

O período de dois anos de estágio foi, para ele, um intenso ciclo de orientações e absorção de conhecimento, o que o preparou para o passo seguinte, tomado após uma pausa de alguns anos fora do jornal, trabalhando em assessorias de imprensa. O retorno, em 2018, já como repórter, foi um “voltar para casa, mais experiente, com mais contatos”.

A virada de chave

Para o repórter Gabriel Pires, a transição do estágio (maio de 2022) para a contratação (janeiro de 2024) foi marcada pela conquista da “externa”. “Quando a gente é estagiário, fica muito naquele anseio de começar a fazer pauta externa, de ter experiência de rua, de ver a realidade, de fato, mais de perto”, explica.

A sensação de se tornar repórter é descrita como uma virada de chave, que traz um peso muito maior; um divisor de águas entre o profissional em formação e o profissional já formado, que exige um nível maior de cobrança.

Entre as coberturas que o marcaram, Gabriel destaca o seu primeiro Círio de Nazaré e uma cobertura desafiadora em Mosqueiro, no final de 2024, envolvendo uma série de queimadas.

“Foi muito desafiador ir até lá, ouvir os moradores. A gente não teve uma pré-produção, então foi um trabalho de campo mesmo. Foi preciso ter um olhar muito sensível para contar tudo isso”, relata o repórter.

Da reportagem à gestão

A experiência na reportagem foi o pilar para que João Thiago Dias alcançasse a coordenação do núcleo. Ele destaca que, como repórter, o foco era no próprio texto e entrega. A mudança veio com a solidificação dessa experiência. “Quando eu me sinto mais seguro para escrever, quando eu vejo que a minha escrita já está mais dentro do padrão do jornal, acho que eu consigo também orientar uma equipe”, pontua.

O coordenador, que hoje gerencia pessoas, ressalta que o maior aprendizado foi migrar do “olhar para o jogador sozinho” para o “olhar para o time”. A gestão, para ele, exige constante atualização e respeito.

“Não adianta a gente achar que sabe tudo. O jornalismo tem roteiro, mas é adaptado o tempo todo”, afirma. “O caminho é conversar, dialogar, orientar, ouvir, saber ouvir e chegar no consenso do que a empresa quer que faça e do que o profissional precisa fazer”, acrescenta.

Gabriel Pires começou como estagiário em 2022 e foi contratado como repórter no início de 2024 (Cristino Martins / O Liberal)

A essência da precisão

Mesmo com a agilidade trazida pela era digital, a precisão da informação, ensinada e cobrada desde o estágio, continua sendo a base do trabalho, seja no impresso ou nas multiplataformas. Gabriel Pires aponta que a lição essencial do estágio foi ter um olhar preciso com relação ao que se informa.

“Quando falo precisão é olhar com atenção para passar tudo com clareza para quem está lendo. Se colocar no lugar do leitor e pensar: quem vai ler não sou eu, mas como eu gostaria de ler aquilo”, conclui o repórter.