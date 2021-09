Moradores da rua Dona Ana denunciam falta de pavimentação, saneamento e iluminação

Há pelo menos 25 anos os moradores da rua Dona Ana, no bairro Distrito Industrial, trafegam diariamente em uma via sem asfalto, saneamento básico e iluminação pública adequada. Buracos, lama, esgoto a céu aberto e escuridão fazem parte da rotina da comunidade de Ananindeua.

O vigilante Antônio Carlos conta que desde 1996, quando se mudou para a atual casa, a rua que dá acesso da rodovia BR 316 às fábricas do polo industrial nunca recebeu pavimentação. Segundo ele, o problema da via esburacada resulta até na falta de coleta de lixo regular. “Com tantos buracos, é impossível o caminhão de lixo passar por aqui. Geralmente ele só passa até um ponto e, por isso, o lixo se acumula na frente de nossas casas”, reclama.

A situação da via atrapalha também a vida de quem necessita de alguma urgência. Rute Silva, serviços gerais, conta que nem sempre pode contar com serviços básicos. “Quando precisamos, a gente não pode nem chamar polícia, ambulância ou carros de aplicativo, pois o acesso é muito difícil”, conta.

Com tantos buracos, caminhão da coleta de lixo não entra na rua (Sidney Oliveira)

Manoel Martins é o presidente da Associação dos Moradores Amigos da Dona Ana, e conta que já acionou até o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) solicitando melhorias na via. “Dei entrada reivindicando iluminação pública, pavimentação e sistema de esgoto; mas até então, não tivemos o pedido atendido”, detalha.

Postes de luz sem lâmpadas

A iluminação pública também é precária na rua Dona Ana. Alguns postes de luz estão sem lâmpadas, o que causa insegurança para quem anda pela via pela noite. “Aqui a gente não pode sair a hora que quiser, senão o risco de ser surpreendido em um assalto é grande, como já aconteceu incontáveis vezes, infelizmente”, denuncia Antônio.

No requerimento apresentado ao MPPA, Manoel descreve que “a falta de iluminação adequada causa enormes transtornos à população residente ou visitante”. Ele complementa dizendo que “os moradores não têm acesso a transporte devido nenhum carro se dispor a movimentar-se na rua escura, devido à baixa iluminação, a rua torna-se perigosa”.

Poste sem luz (Sidney Oliveira)

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura Municipal de Ananindeua (PMA) informa que a Rua Dona Ana, no bairro do Distrito Industrial, está contemplada com um projeto oriundo de convênio com o Governo do estado, em que mais de 50 ruas irão receber obras de mobilidade urbana, beneficiando cerca de 200 mil pessoas.

A PMA ressalta ainda que a Rua Dona Ana irá receber obras de drenagem de águas pluviais, terraplanagem, pavimentação asfáltica e sinalização viária, além de ser construída uma ponte como via alternativa a outras ruas do bairro. Segundo a gestão, o serviço será de suma importância, pois irá desafogar o tráfego de veículos pesados na Avenida Zacarias de Assunção, na área da feira do Distrito Industrial.

Sobre a iluminação pública, a Secretaria de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informa ainda que essa semana enviará equipe ao local para fazer um levantamento e regularizar a situação.

Lixo se acumula na ausência de coleta (Sidney Oliveira)