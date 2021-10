Liquida Ananindeua terá três dias de descontos para aquecer vendas

Ananindeua terá o primeiro “Liquida Ananindeua”, aposta da Associação Comercial de Ananindeua (ACIA) para alavancar as vendas do comércio no município. Os consumidores terão três dias para comprar mercadorias com descontos de 30% a 70% nos preços. Um serviço 0800 será criado para reclamações de quem forjar o desconto para enganar o consumidor.

O evento é semelhante à “Black Friday” e se inspira na experiência do município de Capanema, que adotou a estratégia há 25 anos, segundo a presidente da ACIA e secretária municipal de Desenvolvimento (Sedec), Ivelane Catarine. “É um projeto piloto. Esperamos que ele venha movimentar o comércio e mostrar a força do setor”, diz.

A programação está prevista para os dias 4, 5 e 6 de novembro. O lançamento será agora em outubro e uma grande chamada será realizada na véspera, dia 3 de novembro, através de carreata, com distribuição de brindes que darão direito a determinado desconto em uma loja.

Para divulgar o Liquida Ananindeua, também estão previstas a preparação das lojas com vitrines anunciando os descontos e campanhas publicitárias para as redes sociais, rádios e jornais. A identidade visual já está pronta, segundo a ACIA.

A meta da entidade é envolver 200 empresas de varejo. Os proprietários deverão assinar um documento em que se comprometem a garantir descontos reais. Um serviço 0800 será criado para receber denúncias de fraudes e se o empreendimento fingir descontos, será descredenciado.

“O varejo vive de campanha. Esperamos atingir boa parte do varejo para fomentar a economia local. Quando o setor é forte, o município cresce, gera emprego e arrecadação”, aposta a presidente da ACIA.

Serviço: Liquida Ananindeua

Dias 4, 5 e 6 de novembro.

Descontos de 30% a 70%.

200 lojas participantes.