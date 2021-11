Linhas que fazem transporte dentro do município de Ananindeua terão catracas livres aos estudantes do Enem

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretarias Municipais de Educação (Semed) e de Trânsito e Transportes de Ananindeua (Semutran) informaram por meio da assessoria de comunicação que, este ano, serão liberadas as catracas dos ônibus intramunicipal, ou seja, que circulam dentro do município para os estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos dois primeiros dias de prova, domingo 21 e 28 de novembro.

O Prefeito de Ananindeua Drº Daniel Santos desejo por meio de vídeo divulgado por sua assessoria de comunicação uma mensagem aos estudantes do município, assim como, reforçou a importância da educação para a mudança da realidade de quem tem acesso à ela. "Gostaria de desejar uma boa prova de Enem a cada um. A educação que transforma o mundo e nos dá a capacidade de transformar a sociedade que vivemos", disse.

Daniel Santos reforçou as orientações aos alunos que passarão livres pelas catracas dos ônibus, ressaltando a necessidade de mostrar o comprovante de inscrição no Enem. "Amanhã as empresas que fazem a linha de ônibus e micro ônibus - as linhas intramunicipal - estão orientadas a dobrarem a quantidade de ônibus nas ruas e amanhã (20). Os estudantes que farão a prova do Enem terão a catraca livre. É só apresentar o comprovante da inscrição impresso ou no celular. Bora lá, vamos estudar! Um boa prova a todos vocês! "