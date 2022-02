Confira lugares em Ananindeua para curtir no Carnaval

Este ano o Carnaval cai no dia 1º de março. Em decorrência da pandemia, muitos municípios cancelaram as festas de Carnaval como Ananindeua, Belém, Rio de Janeiro e São Paulo. A decisão abrange os desfiles das escolas, blocos de ruas e demais manifestações culturais de rua. Apesar disso, é possível fazer programações alternativas, mais tranquilas, fugindo de aglomerações.

O Ananindeua em Revista convidou o criador de conteúdo e jornalista Bruno Henrique Almeida para dar cinco dicas de lugares para conhecer em Ananindeua ou próximo ao município no período de folia.

“Agora você não precisa mais se deslocar para fora da cidade para curtir um bom lugar com seus amigos, filhos e familiares, sobretudo no feriado do Carnaval. Ananindeua passou de apenas um município ‘dormitório’ para agregar bons lugares de diversão. E o melhor, sem gastar muito. Temos programações para todos os gostos e bolsos”, diz Bruno.

Acompanhe as dicas de lugares para curtir o Carnaval:

1- Balneário Paraíso da Família, em Ananindeua, no bairro do Curuçambá

Muita gente não sabe, mas em Ananindeua tem um balneário de água cristalina. É o Paraíso da família, que fica localizado no bairro do Curuçambá. Uma dica refrescante e relaxante para levar toda a família. O valor custa R$ 10,00 por pessoa, possui estacionamento gratuito, restaurante e comida boa com valor acessível. Além disso, tem programação com shows em alguns dias determinados. Seu funcionamento é de sexta-feira a terça-feira. Para chegar até o local, é só colocar no GPS o nome: Balneário da Família, e boa diversão!

Instagram: @balnearioparaisodafamilia.

Endereço: Rua Olho D’Água - Curuçambá, Ananindeua.

Balneário Paraíso da Família é um lugar lindo, com piscina natural (Reprodução Instagram)

2- Complexo esportivo da Cidade Nova VIII, em Ananindeua

A praça do 8, como é popularmente conhecida, foi recém-inaugurada, e hoje é considerada uma das praças mais frequentadas do município, por reunir tudo em um só lugar. Por lá, você pode encontrar boxes, barracas e trailers de comidas típicas, salgados, doces, batata frita, sushi, pizza, churrasco e muito mais. O lugar também tem opções para a criançada como parque de diversões, carrinhos motorizados, pula-pula e muitos outros brinquedos. Uma excelente dica para curtir o feriado de carnaval com a família.

Endereço: Rua Providência, 310 - Cidade Nova, Ananindeua.

Complexo esportivo da Cidade Nova VIII, em Ananindeua, é uma boa opção para passear com a família (Bruno Almeida)

3- Restaurante Ti Come, em Ananindeua, na Praça da Bíblia

Para que está procurando um lugar em que possa reunir seus amigos neste Carnaval, a dica é o restaurante Ti Come, que tem 10 anos de existência e é tradição em Ananindeua. Um ambiente amplo, agradável, comandado pela empresária Shirley Lisboa, que sempre está atualizando a decoração e design do lugar para sempre deixar o espaço mais atraente ao público. A gastronomia do lugar é única e elogiada por todos, com uma comida deliciosa e que dispensa comentários. Ainda conta com shows ao vivo aos finais de semana com cantores renomados do estado, valorizando ainda mais a cultura.

Instagram: @ticomebareresto.

Endereço: Travessa WE 13, 151 - Cidade Nova 2, Ananindeua.

Restaurante Ti Come fica na Praça da Bíblia (Bruno Almeida)

4- Santa Fé, casa de show e restaurante

O Santa Fé é uma novidade que chegou em Ananindeua no ano de 2021. Localizado na Rodovia Mário Covas, o espaço carrega a proposta de unir música e gastronomia. A casa tem como foco a música sertaneja, além de restaurante com comida boa e bem servida aliada a uma boa carta de bebidas e drinks. Muitos cantores nacionais e locais já passaram pelo Santa Fé, que acabou se tornando o novo point noturno tanto de pessoas que residem em Ananindeua, quanto de clientes vindos da capital. “Se você quer uma dica para curtir a noite em Ananindeua, aqui está. Tenho certeza de que você não irá se arrepender!”, diz Bruno.

Instagram: @santafehouse_

Endereço: Avenida Três Corações, 1, esquina com Mário Covas, Ananindeua.