Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 18 de março

TREINAMENTO PARA JOVENS

A segunda edição do Programa Trainee Técnico Agri Educa 2022 segue com as inscrições até o próximo dia 31. Jovens acima de 18 anos terão esta nova oportunidade para dar os primeiros passos em uma carreira promissora, atuando com máquinas e equipamentos agrícolas dentro de uma multinacional. Acesse o site da Agrinorte e se inscreva!

NOVO DESAFIO

Madson Rabelo está feliz da vida e encara, de cabeça erguida, um novo desafio profissional. O jornalista, elogiado pelo trabalho em Altamira e mais recente em Ananindeua, está coordenando a comunicação de Marituba, cidade vizinha. Sucesso!

Madson Rabelo (Leandro Santana)

ANIVERSARIANTE DA SEMANA

Erick Monteiro, vice-prefeito de Ananindeua, é o aniversariante do fim de semana. Uma missa em Ação de Graças será celebrada neste domingo (20), às 9h, na Paróquia Nossa Senhora do Amparo. Parabéns!

Erick Monteiro (Divulgação)

PREMIAÇÃO

O tradicional Prêmio Destaque Empreendedor, sob os cuidados do administrador Alcindo Júnior, chega em sua 16ª edição e será realizado neste sábado (19), no Rotary Club de Ananindeua. Empresários e representantes do empresariado local serão homenageados na premiação deste ano, em reconhecimento ao trabalho realizado no município e no estado do Pará.

Alcindo Júnior (Divulgação)

BREGA DAS DIVAS

Viviane Batidão vai agitar a noite deste sábado (19), com seus maiores sucessos na estreia do “Brega das Divas”. A cantora Nira Duarte e o DJ Diogro também são atrações esperadas na primeira edição da festa promovida pela cervejaria Anani Beer. Ingressos disputadíssimos!

Viviane Batidão (Felipe Amaral)

SHOW NO SHOPPING METRÓPOLE

Ainda em comemoração ao “Mês da Mulher”, Naieme e Alê Navegantes se apresentam neste sábado (19), no Shopping Metrópole Ananindeua. As duas artistas vão soltar a voz e embalar a noite de quem passear pela praça de alimentação, entre 17h às 21h, no piso L3. O evento é gratuito e tá imperdível!

Alê Navegantes (Gabriel Zambrone)