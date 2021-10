Ananindeua realiza vacinação contra covid-19 no final de semana até o feriado

Desde a última segunda-feira (25) o município de Ananindeua tem mantido como pontos de vacinação do imunizante da Pfizer, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), supermercados parceiros e igrejas. Esta estratégia ocorreu devido o recebimento de lotes do imunizante com o prazo de validade perto do vencimento e, por isso, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu abrir a vacinação com a primeira e segunda dose para pessoas com 12 anos completos ou mais que tivessem o intervalo mínimo de 28 dias após a primeira dose.

A vacinação está ocorrendo paralelamente ao calendário normal que é divulgado nas redes sociais da Prefeitura, das 8h às 13h30 e segue até a próxima terça-feira (2). Os documentos necessários continuam os mesmos, RG, CPF ou Cartão SUS, mas quem for tomar a segunda dose deve levar a carteira de vacinação utilizada na primeira dose.

Confira o calendário de vacinação nos supermercados neste fim de semana:

Sábado (30): Mix Atacarejo, na Mário Covas; Mix Atacarejo, no 40 Horas; Mix Atacarejo, no Jaderlândia; Atacadão BR-316 (próximo a Barreira); Preço Baixo, na Cidade Nova e Supermercado Colina.

Domingo (31): Mix Atacarejo, na Mário Covas; Mix Atacarejo, no 40 Horas; Mix Atacarejo, no Jaderlândia; Atacadão BR-316 (próximo a Barreira) e Preço Baixo, na Cidade Nova.

Segunda-feira (1º): Mix Atacarejo, na Mário Covas; Mix Atacarejo, no 40 Horas; Mix Atacarejo, no Jaderlândia; Atacadão BR-316 (Próximo a Barreira); Preço Baixo, na Cidade Nova e Supermercado Colina.

Terça-feira (02): Mix Atacarejo, na Mário Covas; Mix Atacarejo, no 40 Horas; Mix Atacarejo, no Jaderlândia; Atacadão BR-316 (Próximo a Barreira); Preço Baixo, na Cidade Nova e Supermercado Colina.