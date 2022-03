Ananindeua passa a oferecer serviço 24h de profilaxia pós-exposição de risco ao HIV

O município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, começou a ofertar nesta terça-feira (01) o serviço de profilaxia pós-exposição de risco ao HIV, a chamada PEP. Esse serviço está disponível de duas formas: durante 24 horas, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município; e de segunda a sexta, das 7h às 17h, no Serviço de Atendimento Especializado e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA).

A PEP

Profilaxia pós-exposição de risco é uma medida de prevenção de urgência para ser utilizada em situação de risco à infecção pelo HIV, existindo também profilaxia específica para o vírus da hepatite B e para outras infecções sexualmente transmissíveis (IST).

O tratamento integra a prevenção combinada, cujo principal objetivo é ampliar as formas de intervenção para atender às necessidades de cada pessoa ou ainda das possibilidades de inserir o método preventivo na sua vida.

Para o diretor do SAE/CTA Ananindeua, Reginaldo Júnior, “é muito importante que tenhamos esse serviço aqui, pois a PEP está inserida no conjunto de estratégias da Prevenção Combinada. Com isso os profissionais e mesmo a população de Ananindeua não precisam mais ir para outro município à procura desse serviço”, alertou.

Confira os locais de atendimento PEP:

- Atendimento 24 horas:

· Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Nonato Sanova –Distrito Industrial - Primeira Rua Rural, n º 02;

· Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Helder Câmara– Cidade Nova - Cidade nova 2, WE 16. s/n;

· Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Carlos Mariguella – Aurá - Rua Zumbi dos Palmares, s/n;

· Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Daniel Berg – Icuí - Estrada do Icuí, nº 895.

- Atendimento de segunda a sexta-feira, de 7h às 17h

· Sae/CTA de Ananindeua - Avenida Cláudio Sanders, 1656 – Centro.