ANANINDEUA: moradores questionam obras na avenida Três Corações

O projeto de reforma da avenida Três Corações, principal via de acesso ao conjunto Cidade Nova, a partir da avenida Transcoqueiro até a Praça da Bíblia, no Município de Ananindeua, vem provocando transtornos para os moradores da área. Eles revelam enfrentar situações de dificuldade de atravessar de um lado a outro e falta de visibilidade no local. As obras na avenida envolvem serviços de pavimentação asfáltica ao longo da via é também a urbanização do canteiro central. Mas, por enquanto, quem mora no perímetro coleciona reclamações.

"Essa obra está parada desde outubro passado; tiraram um retorno, e, aí, a rotatória, que já é pequena para o fluxo intenso de veículos, ficou sobrecarregada", destacou, nesta segunda-feira (12), uma moradora que prefere não se identificar e mora bem perto da via em obras.

Essa mesma moradora disse que na Três Corações "tem mais canteiro central que pista, e isso provoca congestionamento na avenida; então, o ideal seria diminuir o canteiro central e aumentar as pistas da avenida.

Canteiro central

Raimundo Anilton Lemos, 65 anos, comerciário aposentado que mora na alameda 2, reforçou, nesta segunda-feira, problemas verificados na obra. "Aqui tem muito transtorno, como, por exemplo, temos que andar um bom pedaço para atravessar a rua, porque o canteiro central está em obra, com tapume de alumínio". Anilton destacou que "isso tá paraddo há muito tempo, e eles estão fazendo aí uma calçadinha, dizem que vai ter um canteiro central com grama". Desconfiado, o morador espera que o projeto se concretize.

Canteiro Central da avenida Três Corações (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Um motorista de aplicativo que prefere não se identificar disse que mora bem perto da Três Corações e percebe a necessidade de visibilidade no local. Ele verifica ausência de fiscalização, como placas ao longo da via. "Eu espero que o projeto funcione e não seja maquiagem", ressaltou. O morador disse que em virtude da obra se tem no local "uma rotatória cega", com riscos de acidentes.

Até a semana passada, moradores verificam que o tapume de alumínio instalado ao longo do canteiro central da Três Corações apresentava partes entortadas para dentro e também para fora, com o risco de acidentes envolvendo ciclistas, motociclistas, pedestres e condutores de carros em geral. No entanto, nesta segunda-feira (12), verificou-se não haver mais esse problema com o tapume, mas, sim, foi notado que pessoas se inserem entre as chapas de metal para atravessar as duas pistas da avenida a partir do canteiro central, sob risco de vida.

Esclarecimento

Sobre as obras, a A Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) de Ananindeua informa que o Canteiro Central da avenida Três Corações está sendo todo reformado e que irá ganhar uma nova apresentação. "A obra está cercada por tapumes visando a segurança ao impedir o acesso de pessoas não autorizadas e sem os devidos equipamentos de proteção individual que toda obra requer. Além do mais, os tapumes são compostos por telhas de alumínio até 1m de altura e complementadas com telas de proteção, visando sempre a segurança do cidadão", informa a Prefeitura.

O canteiro central da avenida Três Corações será entregue em janeiro de 2023, com pista de ciclovia, pista de caminhada, novo sistema de iluminação pública, aparelhos de ginástica e novo paisagismo, como repassa a gestão municipal.