Círio em Miami: Imagem Peregrina de Nazaré visita igrejas nos EUA nesta quinta (16)

Como parte da programação inédita do Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Miami, no Estados Unidos, a Imagem Peregrina da santa padroeira da Amazônia cumpre, nesta quinta-feira (16), visitas a igrejas. A visita da imagem começou por volta das 12 horas, com a celebração de uma missa na Igreja de Santo Augustine. Agora à tarde, está programado que a comitiva paraense com a Imagem Peregrina será recebida pelo embaixador André Carvalho, cônsul-geral do Brasil em Miami, e, depois, seguirá para a Igreja de Saint Agnes.

Essa visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é uma ação conjunta entre Secretaria de Turismo (Setur) do Governo do Estado, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e os brasileiros católicos que residem em Miami, da comunidade brasileira de Kendall. A Imagem Peregrina é acompanhada pelo pároco da Basílica Santuário, padre Francisco Cavalcante, e os diretores Antônio Salame e Augusto Vasconcelos, da Diretoria da Festa de Nazaré.

A emoção de devotos de Nossa Senhora de Nazaré, durante a visita da Imagem Peregrina em Miami (Foto: Guarda de Nazaré)

Círio

Nesta sexta-feira (17), a Imagem Peregrina participará da programação do Brazil Florida Summit – Experiência Pará, a convite da Setur. Já no sábado (18), a visita continuará, desta feita no Asilo The Palace, Igreja Nossa Senhora de Guadalupe e Saint Joseph.

A visita do ícone da devoção mariana na Amazõnia seguirá no domingo (19). Nesta data, será realizado pela primeira vez o Círio de Nazaré em Miami, com início às 18h na Igreja Santa Catarina de Siena. O Círio possui como tema “Fé e oração com Maria ultrapassando fronteiras”.

No dia 20, a Imagem Peregrina visitará a cidade de Ave Maria, uma pequena cidade universitária na Flórida, criada em homenagem a Nossa Senhora, em 2007.

“Desde o ano passado tentamos trazer a Imagem de Nossa Senhora mais perto da comunidade católica brasileira aqui em Miami. E depois de muitas tratativas, conseguimos organizar tudo para este ano e vamos realizar aqui um breve momento de representação da grandiosidade do Círio de Nazaré. Vamos conduzir Nossa Senhora pelas proximidades da igreja, em uma Berlinda, com toda a devoção que ela merece”, conta Carlos Waldney, responsável pela realização da procissão nos Estados Unidos.

“Nosso maior objetivo é evangelizar, levar nosso Círio de Nazaré para todos os locais, para levar a mensagem de fé e devoção. A comunidade católica em Miami é bem expressiva, então conseguimos atender este pedido e Nossa Senhora estará mais próxima deles”, ressalta Antônio Salame, coordenador da DFN.

Confira a programação:

16 de novembro:

12h – St. Augustine Catholic Church

15h – Gab. Embaixador André Odenbreit Carvalho

19h – St. Agnes Catholic Church

‌17 de novembro:

10h – Brazil Florida Summit – Experiência Pará

‌18 de novembro:

9h – Asilo The Palace – Kendall

15h30 – Our Lady of Guadalupe Catholic Church

19h – St. Joseph Catholic Church

‌19 de novembro:

9h30 – St. Vincent Catholic Church

18h – Círio de Nazaré (st. Catherine of Siena Catholic Church)

‌20 de novembro:

10h – Visita na cidade Ave Maria

