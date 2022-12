Vereador de Ananindeua nega prisão em SP e confirma ‘equívoco' sobre assalto ao banco em Jacundá

O vereador de Ananindeua, Fabrício Miranda (PSC), nega que tenha sido preso no Aeroporto de Guarulhos (SP), na última quinta-feira (8), suspeito de envolvimento em um assalto a banco, que ocorreu no município de Jacundá, no sudeste paraense. O camarista informou ao Grupo Liberal que quando desembarcou na capital paulista foi levado pela Polícia Federal para o setor de migração apenas para prestar esclarecimento, e após mostrar um documento solicitado, comprovando sua inocência, foi liberado.

Fabrício afirmou que foi surpreendido com a abordagem dos agentes ao chegar em São Paulo, mas que “cuidou de sanar os erros processuais”. “Ao entrar em contato com meu advogado, ele encaminhou o documento de 2016 que estava solicitando e fui liberado após esclarecimentos. Não fui detido, fui somente chamado para prestar esclarecimentos. Chegamos na quinta pela manhã e estamos passeando com a família e amigos, com retorno previsto para amanhã”, explicou o vereador.

Segundo o parlamentar, o nome dele constava no processo porque vendeu um carro em meados de 2016, e o veículo foi usado pelos bandidos em uma prática criminosa. O automóvel nunca chegou a ser transferido para o nome do comprador, ficando ainda registrado como de Fabrício Miranda.

De acordo com o advogado de defesa, Sandro Macedo, a prisão de Fabrício foi um equívoco. O doutor explicou que tudo tratou-se de “um erro no processo”, que já foi corrigido pelo magistrado.

“O mandado foi expedido por equívoco, e o Juiz mandou corrigir expedindo o contramandado de prisão, ele continua respondendo ao processo em liberdade”, afirmou o advogado de defesa.

“O assalto foi em 2016. Isso ocorreu antes dele ser vereador, acusação injusta, tanto que ele respondeu ao processo em liberdade”, complementou.

Ainda segundo o advogado, Fabrício passará por uma sessão jurídica sobre o caso na próxima terça-feira, dia 13 de dezembro, pois somente agora, seis anos após o crime, haverá a “audiência de instrução”.