Segup vai instalar 350 novas câmeras de monitoramento na Grande Belém e em mais oito municípios

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) anunciou que vai instalar 350 novas câmeras de videomonitoramento e módulo de análise forense (sinopse de vídeo) para substituir as câmeras que operam na Região Metropolitana de Belém e em mais oito municípios paraenses. Algumas das ferramentas terão, ainda, o módulo de reconhecimento facial e outras a tecnologia Optical Character Recognition (OCR), que faz a leitura de placas veiculares. Com alta definição e iluminação infravermelho, as câmeras também possibilitam a visão noturna onde não houver iluminação.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado, as novas tecnologias, em especial a inteligência artificial, colaboram com os índices da segurança pública no Estado. "Estamos agora dando mais um passo com a contratação de câmeras especializadas. A população já conhece algumas imagens que são geradas pela segurança pública no dia-a-dia, por meio de vários canais de comunicação, porém os novos equipamentos possibilitarão imagens que virão embarcadas com tecnologias, reconhecimento facial, reconhecimento de placa, além de várias outras modalidades tecnológicas, como, por exemplo, análise de placas de carros roubados ou furtados, de licenciamento de veículo que não está em dia, de localização de pessoas foragidas, reconhecimento de pessoas que sejam procuradas de modo geral pela Justiça, que darão melhores condições de trabalho e abrangência à atuação das polícias em todo o Estado do Pará, melhorando cada vez mais os resultados", pontuou.

Levantamento

Na capital paraense, os locais onde as câmeras serão instaladas e os módulos serão definidos após estudos dos órgãos de segurança pública sobre a necessidade do espaço. Os municípios do interior do Pará que terão os equipamentos substituídos são Marabá, Santarém, incluindo o distrito de Alter do Chão, Oriximiná, Capanema, Salinópolis, Castanhal, Paragominas, além de Altamira, cujo número de câmeras será ampliado.

"As câmeras serão distribuídas, de acordo com a sua funcionalidade, nos principais pontos de aglomeração para que possamos ter identificação facial de pessoas foragidas ou procuradas; nos principais fluxos de veículos, teremos as câmeras com leitura de placa, para localizar veículos em desacordo com a lei. Cada modalidade contratada de inteligência será utilizada dentro da sua modalidade e de acordo com os números, de acordo com a estatística, com a potencialidade e a necessidade em cada ponto do Estado", explicou o titular da Segup.

A Segup já havia investido na proximidade dos órgãos de Segurança Pública e da sociedade por meio do Whastapp do Disque Denúncia (91 98115-9181), canal que garante o anonimato. Além disso, a Segup lançou os aplicativos “SOS Maria da Penha”, que auxilia na segurança de mulheres vítimas de violência doméstica, com medida protetiva concedida pela Justiça, e o “SOS PM”, que resguarda a vida dos agentes de segurança pública que estejam em situação de risco.