Influencer revela que faturou mais de R$ 5 milhões no OnlyFans

A influenciadora Jéssica Alves, antes conhecida como Ken Humano, resolveu comemorar seu primeiro milhão de dólares faturado no OnlyFans fazendo um ensaio fotográfico. Convertido em reais na cotação atual, a musa já ganhou mais de R$ 5 milhões na plataforma de conteúdo adulto que vem fazendo sucesso no mundo dos famosos. As informações são do Uol.

"Eu ganhei meu primeiro milhão no meu OnlyFans e para comemorar com meus fãs eu fiz um novo ensaio fotográfico", disse em entrevista ao Daily Mail. Além disso, ela declarou que o OnlyFans é uma forma dela se conectar com os fãs, que gosta de se sentir desejada como mulher pois nunca teve isso na vida. "Estou explorando minha feminilidade. Ser mulher é lindo e me sinto incrível".

A loira ainda prometeu que logo os fãs poderão ver nudes completos na rede social, as fotos serão as primeiras após sua mudanda de sexo. Confira o ensaio: