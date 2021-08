Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (04/08) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Assuntos de família ou pendências do passado serão resolvidos com mais facilidade, tome a iniciativa. Você também poderá retomar uma antiga atividade ou tratamento médico. O momento favorecerá conquistas no trabalho e equilíbrio da saúde. Filhos estarão mais próximos, amplie o diálogo e ganhe tranquilidade. Máscaras cairão na vida social, saiba em quem confiar realmente.

Touro (21/04 - 20/05)

Palavras acolhedoras e sábias marcarão as interações de hoje. Encante, atraia novos relacionamentos, brilhe nas redes sociais e nas reuniões de trabalho. Bom momento para se expor, conquistar novos espaços e movimentar negócios. Conversas em família darão maior serenidade. Virada de vida em andamento. Planeje detalhes e prazos. Paixão em alta!

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Aproveite a passagem da Lua por seu signo para avaliar os sonhos, cuidar da imagem, beleza e suprir necessidades pessoais. Se bater saudade de alguém especial, envie mensagem. Resgates de relações do passado e de amizades que andam distante também entrarão no menu do dia. Conserte ou renove equipamentos da casa e invista em itens de conforto.

Câncer (21/06 - 22/07)

Clima mágico, sintonia com a intuição e serenidade anunciam um dia especial para se fortalecer interiormente e alimentar a alma. Boas perspectivas na área financeira. Determine metas e investimentos com visão de futuro. Discussões estimulantes num novo grupo iluminarão caminhos de crescimento. Você poderá iniciar um curso on-line e esclarecer suas dúvidas.

Leão (23/07 - 22/08)

Mensagens carinhosas de amigos e animação com novos negócios no radar darão sabor ao dia que será movimentado e repleto de novidades. Objetivos pessoais e projeto de vida estarão iluminados e apontarão novos caminhos, com inovações na carreira e perspectivas mais amplas na área financeira. Novo ciclo, a partir do aniversário, anuncia um futuro com maior liberdade.

Virgem (23/08- 22/09)

Empatia e popularidade nas interações de hoje. Ganhe projeção profissional e ligue o radar nas oportunidades de trabalho. A fase trará fortalecimento interior e coragem para dar passos mais amplos na vida pessoal e na carreira. Faça um balanço dos últimos tempos e dê crédito aos sonhos. Surpresas e proposta de longe falarão ao coração. Escolhas mudarão. Realize desejos.

Libra (23/09 - 22/10)

Sucesso e projeção no trabalho desenharão cenário positivo para o futuro. Talvez dê preguiça de executar tarefas, hoje. Explore um ambiente diferente, medite e areje a cabeça. Discussões num novo grupo ampliarão conceitos. Espere também por novidades na equipe e trocas estimulantes com amizades. Confie na intuição, controle a ansiedade e perceba o momento certo de agir.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Sentimentos profundos envolverão a família e a vida íntima. Momento de decisões sobre o futuro e planejamento de mudanças. Bom para determinar metas profissionais, elevar padrões e romper barreiras nos relacionamentos. Aproveite uma onda de sorte e expanda sua atuação. A vida social estará agitada. Firme amizades num ambiente diferente. Companheirismo no amor.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Bom momento para se associar, formar alianças e embarcar num novo projeto. Chances para o amor virão no pacote, se o coração estiver livre. Numa relação já estabelecida, espere por mais carinho, romantismo e entendimento. O dia será especial para intensificar a vida íntima e criar planos a dois.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Agarre uma oportunidade de trabalho ou de diminuir uma despesa fixa. O dia trará sorte nos negócios e boa notícia na área financeira. Um convite de longe virá na direção dos sonhos. Espere por proposta inesperada e planeje mudanças. O pensamento se voltará para as questões íntimas e existenciais. Troque confidências com a família e finalize pendências do passado.

Aquário (21/01 - 19/02)

Aposte nos planos de expansão. Criatividade e empolgação com novos projetos não faltarão hoje. Esclareça dúvidas com os pares e aumente o entendimento. Reformulações na casa elevarão os padrões de conforto. Investigue segredos e mistérios. A fase trará revelações que orientarão escolhas e decisões de vida. Troque confidências e vá mais fundo no amor.

Peixes (20/02 - 20/03)

Assuntos de família e da casa serão resolvidos com maior facilidade, hoje. Tire um tempo para se organizar melhor e elaborar novos conceitos. A cabeça estará em plena revolução. Anote ideias e inove o trabalho. Resultados financeiros darão tranquilidade. Você fará bons negócios. Bom momento para iniciar parcerias e também para o amor. Noite romântica esquentará o clima.