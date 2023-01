Tayná Miako é a primeira Gata da Capa de 2023

A primeira musa a estampar a Gata da Capa de 2023 chama-se Tayná Miako, é biomédica em formação e uma grande admiradora do projeto idealizado pelo Grupo Liberal. O fotógrafo Neto Soares, mais uma vez, dando um show de sensibilidade ao fotografar a modelo escolhida na Casa Imperial, do Motel Sagitário, em Belém.

Tayná Miako Neto Soares Neto Soares Neto Soares Neto Soares Neto Soares

Segundo o fotógrafo, “dessa vez optamos por um ensaio mais com cara de casa, usando uma sensualidade que toda mulher tem. Escolhemos como locação a casa imperial do motel Sagitário pois passa a sensação de uma casa de praia. E contamos com a naturalidade da Tayná, ficou um resultado fantástico”, afirmou o profissional.

Tayná não escondeu a felicidade de poder participar do projeto. “Nossa, recebi a notícia através do instagram e fiquei muito feliz. Significa que estou tendo visibilidade fazendo o que eu gosto, e que pode me ajudar abrindo novas oportunidades e assim, conquistar cada vez mais um espaço. Não é só pensando no profissional, mas principalmente na questão da saúde também. É muito importante, procuro sempre cuidar da minha saúde mental e física, estou sempre em busca de uma vida cada vez mais saudável com qualidade de vida”, destacou.

A estudante de biomedicina também deu dicas para as seguidoras. “Manter hábitos saudáveis diariamente é a melhor forma para manter a saúde em dia, e está diretamente ligada à sensação de felicidade e bem-estar. Os principais hábitos para quem deseja ter uma rotina saudável e feliz eu sempre digo que é dormir de seis a oito horas por dia, prezar por uma alimentação sem exageros de três em três horas e beber bastante água. Estou sempre dando dicas e receitas de alimentação saudável nas minhas redes sociais e mostrando um pouco da minha rotina de treinos, tento sempre incentivar as pessoas a procurarem sua melhor versão, cada um em sua condição e tempo”, comentou.

Tayná agradeceu pela oportunidade e se disse muito a vontade de pousar para Neto. “Fazer um ensaio fotográfico de lingerie e sensual é, sem dúvida alguma, uma experiência única e transformadora. Falo que é algo único por ser um momento onde outra pessoa vai te observar e te clicar, resultando em imagens que revelam uma nova perspectiva sobre o seu corpo. Eu confesso que me sentir insegura no começo, e me surpreendeu com os resultados finais, estou simplesmente apaixonada e com a autoestima lá em cima”, concluiu a Gata da Capa.