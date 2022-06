Mato-grossense estampa ensaio no Amazônia Jornal

Aos 28 anos, a mato-grossense Mayume Antonietti é a terceira Gata da Capa. O projeto de Amazônia Jornal traz em um domingo por mês um ensaio especial para mostrar a beleza feminina e de pontos turísticos do Pará.

Mesmo sem ser paraense, Mayume mora há 9 anos em Santarém, no Pará, e enxerga o amor que os moradores tem por estas terras. “A beleza para mim vai muito além do que vemos, cada cantinho/cultura/pessoas tem sua beleza diferente e é exatamente isso que faz dos lugares e de pessoas se tornarem únicos”, finalizou a Gata da Capa.

A digital influencer e modelo fotográfica, é formada em direito e coach pela AIC, ela compartilha a sua rotina nas redes sociais. O corpo esculpido com muito exercício físico e alimentação balanceada, está estampado ao longo do seu feed no Instagram, que tem mais de 100 mil seguidores.

O ensaio completo de Mayume Antonietti pode ser encontrado nas páginas do Amazônia Jornal e em OLiberal.com.

Neto Soares, que assina a coordenação do projeto, escolheu a Ilha do Combu para as fotos, por ser referência local. “Pensei nele como uma chamada para o Verão, o sol aparece, as pessoas já começam a querer procurar mais lugares pra ir, então o Combu é uma ótima opção sempre pela proximidade”, explicou o fotografo.

O maquiador Kew Costa foi responsável por maquiar a modelo. “Nossa modelo já tem todo um preparo, então juntei minha criatividade com a dedicação dela. Ela tem traços muito marcantes, então usei tons terrosos para entrar na vibe verão, com uma pega tropical. Claro que eu não podia deixar de exaltar o corpo de nossa modelo, então realcei cada detalhe dela para que as fotos ficassem com toque de delicadeza, sexy e regional”, contou.

Assim como está terceira modelo, ele foi responsável por maquiar Rayana Correa e Jéssica Castro, que também já forma a Gata da Capa. “O cuidado com a pele é indispensável. Muito suco, água e frutas para sempre manter a pele hidratada, sempre digo para as meninas que nosso rosto é nosso cartão de visita. Então não deixe isso passar despercebido, esse investimento vale a pena. Já nosso corpo é o nosso templo, cuide dele com amor você vai ver o quão incrível isso faz para o nosso bem estar”, opinou Kew.

O projeto Gata da Capa é um concurso de beleza, que promove mensalmente ensaios com modelos locais com temáticas regionais.

Mensalmente o ensaio de uma modelo estampa as páginas do Amazônia Jornal. A curadoria do concurso é de Neto Soares, Rayana Correa, eles são responsáveis por escolher as gatas que vão fazer parte do projeto. A escolha vem por meio das redes sociais, onde a interessada postam um foto marcando os @ deles, e os de Amazônia Jornal e O Liberal.

É necessário que os perfis das leitoras e internautas interessadas, sejam abertos.