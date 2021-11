Estreantes em novelas, atores de 'Verdades Secretas 2' comentam cenas de sexo

Os atores Rhay Polster, que vive Kiara, e Gabriel Vieira, que está interpretando Tadeu, são estreantes em novelas. Mas começaram com um grande desafio: viver personagens muito ousados que protagonizam cenas de sexo quentíssimas em Verdades Secretas 2. As informações são do portal Metrópoles.

Rhay é atriz e já participou do filme “Hashtag”, onde também precisou encarar cenas de sensualidade: “Eu tive uma forte experiência com esse tipo de cena no meu primeiro longa-metragem. Mas sempre dá frio na barriga. Tudo me desafia, pois é novo para mim”, contou.

Já Gabriel, que era modelo, revela que está curtindo a nova experiência: “Foi um processo que exigiu muito foco e entrega, mas tem sido maravilhoso e muito satisfatório ver o resultado de tudo isso”.

Na novela, os atores interagem de maneira quente, pois participam de um “voyeur”, um fetiche próprio de quem sente prazer em observar (ao vivo, assistir pornô não está incluso) pessoas fazendo sexo. Lúcio, interpretado por Daniel Andrade, estará apenas admirando a relação sexual entre os dois.

Eles contaram como foi fazer esse tipo de cena: “Foi minha primeira experiência com uma cena de sexo. Estava um pouco ansioso, mas ao chegar e entender tudo, com uma equipe tão profissional, me senti mais à vontade!”, contou Gabriel.

Para Rhay, as cenas ousadas a desafiam a melhorar cada vez mais: “Estou muito feliz e quero continuar assistindo e vendo meu primeiro trabalho na tela desse jeito, de maneira crítica, para me entregar cada vez mais uma atuação melhor”, declarou.