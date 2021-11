De maiô fio dental, Maiara curte feriado em piscina e sensualiza para câmera

Maiara, da dupla com Maraisa, utilizou as redes sociais, na última terça-feira (2), para compartilhar vários cliques curtindo o feriado. De maiô ousado e se deliciando com bons drinks, a cantora posou tomando banho de piscina e recebeu vários elogios dos fãs.

Na foto, a morena não poupou sensualidade e colocou o corpo definido para jogo. “Pode ser que vai chover...E não vou me molhar... Toda pressa é inimiga do cuidado… E hoje eu quero…”, escreveu na legenda da publicação.

“Você é perfeita”, elogiou uma fã. “Maravilhosa é ela”, disse uma segunda.