Campeonato de masturbação tem etapa em Belém e viraliza na web

Um campeonato inusitado de masturbação vem viralizando na web ao oferecer prêmios e entrada free em uma sauna voltada para o público gay, localizada na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de São Brás, em Belém. Organizado pelo próprio estabelecimento, o evento garante vencedores em uma disputa nas modalidades "Gozo Rápido", "Gozo Mais Longe" e “Resistência".

De acordo com as informações divulgadas, o "1º Campeonato de Punheta Etapa Belém" será realizado no sábado (8), com uma premiação para o 1º lugar de R$ 100 em bebidas + entrada grátis por um ano e 1 mês de entrada grátis para o 2º e 3º lugar, confira:

Segundo a sauna, serão cinco jurados que irão avaliar o talento de gozar dos participantes. Para entrar no local, será exigido um ingresso de R$ 20 para quem irá sem acompanhante e R$ 15 para quem chegar acompanhado. No Twitter, os paraenses se surpreenderam com o campeonato. "Quando eu digo que Belém tem suas peculiaridades ninguém acredita", comentou um. "Mas gente, Belém é aleatória demais", disse outro.