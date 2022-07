Verão Radical vai ser quente nas águas do Atalaia

Um dos eventos mais aguardados pelos amantes dos esportes radicais aquáticos será nesta semana, dos dias 13 a 14, na praia do Atalaia, em Salinópolis. Organizado pela Federação Paraense de Surf, o Verão Radical é válido pela 1ª Etapa do Circuito Paraense 2022 e este ano totaliza 10 mil em premiações.

Atletas das categorias Pro, Junior, Master e Feminino poderão competir no evento. Já são mais de 100 atletas inscritos. Para promover a conscientização do cuidado com a natureza, o valor de inscrição deste ano, R$ 50, foi substituído pela entrega dos sacos de lixo de 200 LT em que os atletas inscritos vão coletar os resíduos sólidos, a prática valerá pela inscrição.

Verão radical surf salinas atalaia (Divulgação/Fepasurf) Divulgação/Fepasurf (Divulgação/Fepasurf) (Divulgação/Fepasurf) (Divulgação/Fepasurf) (Divulgação/Fepasurf) (Divulgação/Fepasurf) (Divulgação/Fepasurf) (Divulgação/Fepasurf)

No último final de semana houve ação ambiental também. Com apoio do Governo do Pará e Assembleia Legislativa do Estado, através de um termo de fomento com a Semas (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade), autoridades e comunidades dos esportes radicais coletaram resíduos sólidos e tiraram quase duas toneladas das ruas, praias e manguezais, segundo Noélio Sobrinho, presidente da FEPASURF (Federação Paraense de Surf). “São iniciativas que a gente tem por amar e respeitar a natureza. O surf tem essa concepção de respeito”, afirmou.

Todo material retirado da natureza foi doado para a Recicom. No domingo houve o lançamento do livro “Auêra Auara”, que conta a história de 25 anos da pororoca, tudo dentro da programação do Verão Radical.

Acelerando

Rally

Amantes do offroad se preparam para viver fortes emoções na XXV edição do Rallye do Sol. O evento será nos dias 29 e 30 de julho, com percurso Belém-Salinas. Mais informações sobre o evento no site da FEPAM.

Ciclismo

Ainda estão abertas as inscrições para a 1ª Etapa do MTB XCM. O evento será em Canaã dos Carajás nos dias 16 e 17 de julho. Todas as informações estão disponíveis no site da Federação Paraense de Ciclismo (www.fpcpara.com.br).

Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalina_rr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj