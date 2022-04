Válido pela 3ª e 4ª Etapa do paraense de Regularidade, Enduro das Águas será em maio

Um dos maiores eventos de off road do Pará está chegando. Com emoção da largada à chegada, o Enduro das Águas vale pela 3ª e 4ª Etapa do Campeonato Paraense de Enduro Regularidade e será nos dias 21 e 22 de maio, no município de Capitão Poço, nordeste paraense.

Sob organização do Cid Ornela, o Enduro das Águas sempre cria uma enorme expectativa entre envolvidos e participantes tanto pela estrutura quanto pela qualidade na realização. “Os participantes das provas de moto e de bike terão a oportunidade de participar de uma das melhores edições dos últimos anos. Participarão de desafios inéditos em meio a natureza de Capitão Poço, que é única e exuberante”, disse Welligton Pedroso, diretor da prova de motos, ao enfatizar que o cenário da competição será com lama, florestas, subidas longas, ladeiras e travessias em pontes estreitas de até 100 metros.

A maior novidade do Enduro das Águas é a criação de uma nova categoria para estreantes, com a intenção é atrair pilotos de trilha que nunca competiram por diversas razões, mas que, com incentivo de redução de custos, poderão experimentar a adrenalina de competir no campeonato paraense. “As provas contarão com vários pontos de apoio de hidratação, alimentação, ambulância e o apoio da equipe que estará orientando sobre o trajeto”, concluiu Welligton.

No evento também haverá concurso Miss EA Adventure, que é um sucesso a cada ano.

Acelerando

Motocross

Pilotos de Motocross seguem nos treinos para a disputa do BRMX, que terá a 1ª Etapa em Fagundes Varela, no Rio Grande do Sul, nos dias 14 e 15 de maio.

Ciclismo

Organizado pela Amazônia Bike, o V Desafio de Concórdia de MTB Marathon será no dia 22 de maio. Interessados em competir podem se inscrever até o dia 12/05. Mais informações no site da FCP.

