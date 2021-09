Turquinho Jr fez pódio e representou muito bem o Brasil em solo francês

O brasileiro Turquinho Jr., piloto Yamaha de Motovelocidade que vem sendo destaque nas competições no país e exterior, fez bonito no Circuit de Nevers Magny-Cours, no Campeonato Word SBK, na manhã deste sábado, 3, na França.

O piloto, que competiu na categoria Yamaha Blu Cru European Cup, começou bem a corrida. Na quarta curva, já estava em terceiro lugar. Mas Turquinho acabou pegando um toque, saiu da pista e foi parar em 12º, mas, com muita técnica e determinação, continuou e passou a quadriculada em segundo lugar. Deu Brasil no pódio.

“Foi uma corrida muito dura. Uma briga intensa com o pelotão, mas no final deu tudo certo e conseguimos colocar a bandeira do Brasil novamente no pódio”, disse o piloto, que agradeceu a Yamaha Brasil, Yamaha Terranew e AD78.

Turquinho Jr garantiu mais um pódio para o Brasil (Arquivo pessoal do piloto)

Marco Bonesso, mecânico que passou por grandes nomes, como Yamaha, Honda, Ducati, Aprilia e Kawasaki e hoje mora no Pará, faz parte da Equipe Yamaha Terranew Motos, acompanhou o piloto na competição. Para Turquinho, ter a presença de Bonesso foi muito significativo. “É bom ter um mecânico que já conheço, que fala a mesma língua. Ele aqui facilita bastante as coisas”, concluiu Turquinho.

A próxima corrida do piloto brasileiro será às 11h45, horário de Brasília, e os amantes do esporte podem acompanhar tudo pelas redes sociais dele no Instagram: @turquinhojr12