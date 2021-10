Terceira Etapa do Campeonato Paraense de MX esquentou Tomé-Açu

O coração dos amantes de MX acelerou mais forte na terceira Etapa do Campeonato Paraense de Motocross, organizada pela DS Sports. O evento foi no parque de Exposições AAVA, na cidade da pimenta, Tomé-Açu, no último domingo, 24.

Ao todo, 15 categorias competiram. Mathues Lopes, número 14, brilhou na MX Pará, Nacional Pró e MX1 e foi líder nas três categorias. “Na MX Pará, errei na largada e acabei saindo em última posição, mas recuperei, me senti melhor na pista e consegui sair com a vitória. Estou muito feliz com o resultado”, disse o piloto.

Na MX5, o primeiro a passar pela quadriculada foi José Humberto, conhecido como Betão, número 69. Segundo o piloto, que faz parte da equipe Traterra, a pista estava muito técnica e a organização da corrida estava de parabéns.

“A vitória na MX5 foi muito gratificante. Não sou mais novo, mas venho me preparando e o esporte é um incentivo para eu fazer atividade física, por isso eu malho todo dia para conseguir andar bem na minha categoria e foi muito bom ter a vitória. Que venham outras!”, disse o piloto, que segue os treinos para a próxima competição.

Etapa aqueceu o dia em Tomé-Açu, no último domingo (Divulgação/Divan Santos Fotografia)

Acompanhe o resultado completo da 3° Etapa do Campeonato Paraense de Motocross:

MX-1

#14- Matheus Lopes

#236- Mayk (Zé pequeno)

#51- Jeferson (Jefin)

#19- Lucas Santos

#998- Neto Caliman

MX-3

#51- Jeferson (Jefin)

#216- Wellinton (Vovô)

#500- Marcos Barcelos

#13- Robson Piter

#7- Michel Celin

MX-4

#500- Marcos Barcelos

#7- Michel Celin

#214- Marcelo (Frangão)

#177- Alexandre (Professor)

#8- Eloilson (Madrugada)

MX-5

#69- José Humberto (Betão)

#111- Kerly

#25- Demoval

#259- Antônio Fábio

#915- Pedro Abraão

MX-ESTREANTE

#918- Arthur Gomes

#295- Anderson (Peixeiro)

#17- Matheus Barroso

#236- Wilton José

#199- Roberto (Pastrana)

MX-INTERMEDIÁRIA

#918- Arthur Gomes

#17- Matheus Barroso

#16- Samuel (Dr. Samuel)

#199- Roberto (Pastrana)

#57- Thiago

MX-JR.

#918- Arthur Gomes

#93- Daniel Braz

#51- Jefferson Jr. (Jefin Jr.)

#38- Kauã Firmino (Fetinho)

#84- Arthur Davi (Caçulinha)

MX-PARÁ

#14- Matheus Lopes

#51- Jeferson (Jefin)

#236- Mayk (Zé pequeno)

#216- Wellinton (Vovô)

#12- Nadielson Salmito

MX-F

#727- Daryl Hanna

#211- Thays

NACIONAL PRO

#14- Matheus Lopes

#12- Nadielson

#51- Jeferson (Jefin)

#13- Robson Piter

#510- Emerson

NACIONAL OPEN

#51- Jeferson (Jefin)

#216- Wellinton (Vovô)

#500- Marcos Barcelos

#316- Naedson (Xande)

#13- Robson Piter

NACIONAL ESTREANTE

#918- Arthur Gomes

#259- Pedro Henrique

#25- Salatiel

#147- Henrique Aquino

#211- Bruno (Tocadinha)

NACIONAL INTERMEDIÁRIA

#17- Welton Brandão

#510- Emerson

#259- Pedro Henrique

#3- Leonardo

#918- Arthur Gomes

65cc

#84- Arthur Davi (Caçulinha)

#38- Kauã Firmino (Fetinho)

#51- Jefferson (Jeffin Jr.)

#4- Enzo Gabriel

#6- Manoel Joaquim

50cc

#6- Manoel Joaquim

#121- Luís Henrique

#1- João Pedro

#187- Antônio Joaquim

#14- Felipe Manoel



Acelerando

Speed

A 5º e 6º Etapa do Paraense de Ciclismo de Estrada será nos dias 6 e 7 de novembro. Os interessados podem se inscrever até o dia 01 de novembro. Mais informações no site da Federação.

Motocross

Organizada pela DS Sports, a próxima etapa da Copa Carajás será em Parauapebas, no próximo domingo, 31. Os pilotos podem fazer a inscrição pelo site da DS Sports.

Enduro

O 14º Enduro de Regularidade Mais Motus está chegando. O evento será no Posto Top - Petrobras, na Alça Viária, no dia 07 de novembro. Para mais informações: (91) 98511-9000.



