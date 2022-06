Segundo Bala Camp Cast reúne amantes do skate em Castanhal

O último domingo, 19, foi dia de adrenalina no Campeonato de Skate Bala Camp Cast. Em sua segunda edição, o evento ocorreu na Praça de Esporte Radical de Castanhal ‘Eduardo da Silva Kataoka’ e teve início às 9h.

Com organização de Bala Skate House, a competição atraiu atletas e públicos de toda a região Norte do Brasil. As cinco categorias disputadas foram: Iniciante, Mirim, Feminino, Amador e Master. Segundo Neto Bala, skatista e responsável pelo evento, o campeonato proporcionou um alto nível de skate ao público, com muitos atletas mostrando talento e manobras radicais.

Neto Bala dedicou 28 anos de sua vida para conseguir a construção da pista na Praça Eduardo da Silva Kataoka. “O evento já vem acontecendo ao longo dos anos, mas, com essa nova estrutura, a magnitude é maior. É um trabalho social que inclui novos adeptos ao esporte. O intuito é divulgar, incentivar e destacar os atletas locais do esporte radical na cena local de Castanhal”, disse.

Bala Camp Cast em Castanhal (Foto: Divulgação/Organização do evento) (Foto: Divulgação/Organização do evento) (Foto: Divulgação/Organização do evento) (Foto: Divulgação/Organização do evento) (Foto: Divulgação/Organização do evento)

Segundo o organizador, é um evento independente de empresas particulares que incentivam e acreditam que o esporte vai afastar os jovens da criminalidade e das drogas. “Além de incentivar o atleta a nível nacional ou mundial, dependendo do incentivo que ele receber, ele vai ter destaque e conquistar vários outros prêmios e uma outra caminhada para vida dele”, explicou.

A iniciativa surgiu quando Neto Bala se tornou skatista e percebeu a falta de estrutura, apoio e incentivo ao esporte na região. “Apesar do pouco incentivo do poder público, conquistamos espaço, lutamos e hoje posso dizer que tenho uma marca e ainda ando de skate. Nós conquistamos muita coisa e queremos mais, pois agora a estrutura está favorável para que a gente possa efetuar um trabalho mais eficaz, de maior qualidade e ampla visão social, além de levar adiante uma nova história para o esporte local da cidade de Castanhal”, concluiu.

Veja o resultado:

Categoria MASTER do 2º BALA CAMP CAST

1º lugar: EDSON CAVERNA - BELÉM

2º lugar: WALTER FOLHA - SANTA IZABEL

3º lugar: ODIELL BILL – BELÉM



Categoria INICIANTE

1º - lugar: PAULO GABRIEL- PARAGOMINAS

2º - lugar: JOÃO VITOR - BELÉM

3º - lugar: CALEU COSTA – MARITUBA



Categoria FEMININA

1º lugar: BARBARA LETÍCIA - BELÉM

2º lugar: LILIANE NEVES - BELÉM

3º lugar: MAIA – CASTANHAL



Categoria MIRIM

1º lugar: WENDEL MATEUS- MARAPANIM

2º lugar: ANTHONY SILVA - CASTANHAL

3º lugar: ABRAÃO MENOM – ANANINDEUA



Categoria AMADOR

1º lugar: FELIPE TAMBORINE - CASTANHAL

2º lugar: JOÃO MARCOS - CASTANHAL

3º lugar: SAMUEL ARAÚJO - CASTANHAL

Por Eva Pires (Estagiária do Adrenalina).

