Segunda Etapa do Brasileiro de Mx foi quentura em Faxinal (PR)

Os amantes do Off road mataram toda a saudade que estavam do MX. Foram dois dias de muita adrenalina na abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross, em Faxinal (PR). Na sexta-feira e sábado, 27 e 28, houve competições da 1ª Etapa, e neste domingo, 29, as corridas foram pela 2ª Etapa. O Adrenalina viajou até a maior competição de MX da América Latina para deixar os fãs do esporte por dentro de tudo.

Nas competições, quatro paraenses representaram o estado, todos da equipe Açaí Vitanat. Enzo Oliveira, nas categorias MX2 e Elite; Emerson Oliveira, na categoria MX3 e MX4; Xande, na categoria MX3, e Arthurzinho, na categoria MXJR.

Emerson Oliveira representou o Pará nas categorias MX3 e MX4 (Rosiane Rodrigues)

Na MX2JR, Marcello Leodorico, piloto que representa o Brasil no exterior, foi quem levou o título. Ele é um dos destaques do MX brasileiro tanto pelas técnicas quanto pelas precisões nas pistas, e hoje, mais uma vez, foi brilhante. “Foi uma corrida muito boa e consegui chegar na primeira colocação. Estava me divertindo muito em cima da moto”, disse o piloto, que antes da competição estava no Pará, na casa da namorada, para onde retorna em breve.

Fábio Santos deu um verdadeiro show durante a competição. Dominou a prova e subiu no lugar mais alto do pódio na Elite MX. Lucas Dunka também mostrou bom condicionamento físico, preparo e brilhou na MX2. Deu Dunka, o queridinho do público em 1º lugar na MX2.

Resultados

Domingo (29/08)

MX1

1 - Fabio Santos

2 - Carlos Campano

3 - Gustavo Pessoa

4 - Paulo Alberto

5 - Eduardo Lima

MX2

1 - Lucas Dunka

2 - Pedro Bueno

3 - Leonardo de Souza

4 - Frederico Spagnol

5 - Renato Mattos

MX3

1 - Roosevelt Assunção

2 - Marcus Ribeiro

3 - Lucas Basso

4 - Rafael Fonseca

5 - Markolf Berchtold

MX2JR

1 - Marcello Leodorico

2 - Franco Iavecchia

3 - Guilherme Bresolin

4 - Luiz Rocha

5- Alexandre Galdino

MXJR

1 - José Braulio

2 - Kauã Eduardo

3 - João Basilio

4 - Kevim Martins

5- Diego Enrique

Elite MX

1- Fábio Santos

2- Carlos Campano

3- Gustavo Pessoa

4- Paulo Alberto

5- Eduardo Lima