Segunda bateria das provas oficiais do BRMX foi de fortes emoções

Depois do público vibrar com as emoções da primeira bateria das provas oficiais, foi a vez de torcerem pelos seus preferidos na segunda bateria de provas oficiais no Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross, em Fagundes Varela(RS). A MX2 foi a primeira categoria a entrar na pista. Com sangue nos olhos, Gabriel Mattos, número 82, foi o piloto a sair na frente, mas Gabriel Bohrer, número 10, assumiu a liderança da competição e manteve até passar pela quadriculada e deu Gabriel Bohrer em 1º lugar.

Na MX3, Wellington Garcia, número 121, foi quem largou em primeiro e manteve a posição até que Rafael Farias, número 116, acelerou mais e em um lindo pega de arrancar suspiro do público, ultrapassou Wellington Garcia, se tornou líder da categoria nos cinco últimos minutos antes do fim da bateria e subiu no lugar mais alto do pódio.

A MX1, por falta de quórum, lamentavelmente não pôde dar largada. E assim encerra a 1ª Etapa do Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross. Agora os pilotos seguem nos preparativos para a 2ª Etapa, que será no próximo final de semana, dias 21 e 22, em Ibirubá/RS. Acompanhe nosso site para estar informado sobre o que está rolando no universo do motociclismo. Veja o resultado completo abaixo:

MX5

1 Eliseu Zeus

2 Luciano Ferreira

3 Sandro Botelho

4 Marco Muller

5 Evaristo José Lemos

MX2JR

1 Gabriel Vinicius Mielke

2 Luiz Felipe Rocha

3 Vitor Hugo Jarosczevsk

4 Eduardo Volpato

5 Bernardo Tiburcio

NACIONAL

1 ISMAEL Rojas

2 Vinícius Abreu

3 Jacson Keil

4 Xande Siqueira

5 Leonardo Borges

MX4

1 Roosevelt Junior

2 Markolf Erasmus

3 Alex Cavalca

4 Marcos Campos

5 Arthur Leal

MX2

1 Gabriel Bohrer

2 German Bratschi

3 Guilherme Bresolin

4 Frederico Molina Spagnol

5 Vitor Hugo Jarosczevski

MX3

1 Rafael Faria

2 Wellington Garcia

3 Marcelo Lima

4 Jacson Keil

5 Carlos Eduardo Mendes

Acelerando

Skate

A Seletiva Norte Loterias Caixa de Skate Street Amador 2022 será às 8h dos dias 21 e 22 de maio, no Marex Skatepark. Interessados em participar da seletiva podem tirar todas as dúvidas através das redes sociais da Federação Paraense de Skate (@fpsk.pa).

Enduro

Pilotos do off road se preparam para as competições do Campeonato Paraense de Enduro, com competições em vários municípios do estado. O próximo evento será o Enduro das Águas, em Capitão Poço, no dia 22 de maio.

