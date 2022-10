Rayssa Correa faz história e é a primeira mulher piloto de paramotor do Pará

Em junho deste ano apresentamos a vocês Rayssa Correa, aqui na coluna, à época, ela estava finalizando os treinos para fazer o primeiro voo solo. No mês seguinte, em Salinas, Rayssa fez história e se tornou a primeira mulher piloto de paramotor do Pará, de lá para cá já soma mais de 12 voos solo. Uma verdadeira revelação no esporte.

Segundo ela, a felicidade de ter conquistado o que tanto desejou é contagiante. “Estou muito feliz por estar voando e progredindo no esporte paramotor. A sensação de liberdade, vendo tudo lá do alto, é fantástica”, disse a esportista ao enfatizar que a adrenalina na hora da decolagem é algo indescritível.

“Agradeço primeiramente a Deus por tudo que está proporcionando na minha vida e também aos pilotos Manoel Moraes e Eustáquio Eleutério Junior, que sempre estão me auxiliando em tudo, corrigindo meus erros e me ensinando a cada dia progredir no voo motorizado”, expressou Rayssa.

Treinamento de Rasyssa Correa (Rayssa Correa/Arquivo pessoal)

Cada vez mais familiarizada com o esporte e as técnicas, Rayssa segue focada nos treinos para que em breve possa participar de competições a nível Brasil. “Passo a passo estou me aperfeiçoando no esporte, mas vou seguindo gradualmente e cada vez mais me aprimorando. Eu aprendi a amar esse esporte e não pretendo largar por nada”, concluiu.

Os treinos de Rayssa começaram em abril deste ano e depois do voo solo em Salinas, ela já voou na praia do Caripi e Beja.

Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinarr e compartilhe sua história! Tmj