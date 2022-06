Rally dos Sertões 2022: maior rally do mundo terá passagem pelo Pará nos dias 9 e 10 de setembro

Percorrendo diversos biomas das cinco regiões brasileiras, a edição do Rally dos Sertões 2022, que comemora os 30 anos da competição e os 200 anos da independência do Brasil, terá o maior percurso da história e será a maior do mundo em trechos cronometrados. Em 14 etapas, de 27 de agosto a 10 de setembro, os competidores de quatro categorias (carro, moto, quadriciclo e UTV) irão percorrer 7126 km, com 4.811 km de competição plena, os chamados trechos especiais.

O roteiro foi divulgado no dia 26 de abril, em evento no Museu do Ipiranga, em São Paulo. A rota do Sertões 2022 vai passar por oito estados: Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão e Pará, e 14 cidades. No Pará, os competidores chegam no dia 9 de setembro, em Paragominas, e depois seguem para Salinópolis, no dia 10.



Rally começa dia 27 de agosto e vai até 10 de setembro:

1ª etapa – 27/08 – Sábado – Foz do Iguaçu PR / Umuarama PR

2ª etapa – 28/08 – Domingo – Umuarama PR / Presidente Prudente SP

3ª etapa – 29/08 – Segunda-feira – Presidente Prudente SP / Campo Grande MS

3ª. SS – muda fuso MS e MT

4ª etapa – 30/08 – Terça-feira – Campo Grande MS / Costa Rica MS

5ª etapa – 31/08 – Quarta-feira – Costa Rica MS / Barra do Garças MT

6ª etapa – 01/09 – Quinta-feira – Barra do Garças MT / S.Felix do Araguaia MT

Início 1ª. Perna da 1ª. Etapa Maratona

7ª etapa – 02/09 – Sexta-feira – S.Felix do Araguaia MT / Palmas TO

2ª. Perna Maratona

03/09 – Sábado - Encerra Sertões Sul - Descanso em Palmas (TO)

Início Sertões Norte

8ª etapa – 04/09 – Domingo – Palmas TO / Mateiros TO

2ª. Maratona - 1ª perna Mix das Melhores Trilhas do Jalapão

9ª etapa – 05/09 – Segunda-feira – Mateiros TO / Bom Jesus PI

2ª. Perna da 2ª. Maratona (Após rasgar o Jalapão, segue para o Piauí)

10ª etapa – 06/09 – Terça-Feira – Bom Jesus PI / Bom Jesus PI

Laço Cânion do Viana

11ª etapa – 07/09 – Quarta-feira – Bom Jesus PI / Balsas MA

12ª etapa – 08/09 – Quinta-feira – Balsas MA / Imperatriz MA

13ª etapa – 09/09 – Sexta-feira – Imperatriz MA / Paragominas PA

14ª etapa – 10/09 – Sábado – Paragominas PA / Salinópolis PA

Texto de Eva Pires (estagiária do Adrenalina)

