Quarta foi noite de Car Culture em Belém

Amantes das quatro rodas se reuniram em mais um encontro do Car Culture. O evento foi às 21h de ontem (9), no Br Mania posto, em Belém.

Com dia definido na agenda, os encontros ocorrem todas às quartas-feiras, em locais alternados e divulgados nas redes sociais do grupo. Nos dois últimos grandes eventos, colocaram mais de 500 carros na exposição. Fundado por Jackson Junior há quatro anos, o Car Culture é um grupo de pessoas apaixonadas pelo automobilismo.

“A paixão por carros é uma coisa muito louca. Cada um tem um estilo diferente. Tem gente que gosta dos mais modernos, tem gente que gosta do mais retrô e todos eles se reúnem no encontro do Car Culture”, disse Jackson Junior.

Evento reúne caros raros e estilizados (Divulgação/@jackson_fabrica)

Carros modificados, rebaixados e antigos fazem parte das exposições, em que os participantes levam suas gracinhas para mostrar as modificações feitas nos seus veículos. “É um encontro bem familiar”, disse o idealizador, que enfatizou a ida de participantes com seus pets, e a presença forte de idosos e mulheres.

“Muitas mulheres hoje em dia já estão no meio automotivo. Muitas mulheres já têm carros modificados, inclusive já tem um Car Culture só para mulheres”, destacou o crescimento das mulheres no segmento. O Car Culture foi a inspiração para o Bike Culture, fundado há dois anos pelo mesmo idealizador. “Tava todo mundo gordo, obeso, com ansiedade, insônia, entre outras coisas como depressão, e a bike curou muita gente da depressão e agora toda quarta-feira tem o encontro da Car Culture e todas as segundas e quintas-feiras o do Bike Culture”, concluiu Jackson Junior.

Para conhecer mais sobre o que tá rolando no Car Culture, siga no Instagram: @carculturebelem

