Professores de paramotor estão formando primeira piloto paraense

Manoel Moraes faz parte de uma equipe de pilotos responsável por treinar Rayssa Correa. Ela está no processo de formação e será a primeira piloto mulher de paramotor do Pará e fará, ainda este mês, o primeiro voo solo, em Salinópolis. A futura pilota também está sendo preparada para o Mulheres com Asas, encontro de mulheres de paramotor em Itanhem, São Paulo, no dia 6 de novembro.

Segundo Manoel, Rayssa tem um futuro promissor no esporte. “O treinamento é repassado por mim e por mais dois pilotos. Ela está avançando de forma acelerada. A menina é um fenômeno, tem aptidão para o esporte e aprende rápido. Em dois dias ela já estava controlando a vela no chão”, disse.

Já sobre o encontro Mulheres com Asas, o piloto destacou que a iniciativa partiu de uma amiga de São Paulo. “Eu conheço a pessoa que está promovendo o encontro, inclusive é minha amiga nas redes sociais. A ideia é gravar um vídeo com a Rayssa e enviar para a promotora do evento. Nesse vídeo já iremos destacar a participação dela na reunião, em novembro”, explicou.

Foi por conta da carência de instrutores no Pará e da vontade de compartilhar conhecimento que Manoel Moraes começou a dar aulas há dois anos. Sua trajetória como praticante iniciou em 2017, em Itanhem, São Paulo. “Na época era difícil conseguir alguém para ensinar aqui. Tive que ir duas vezes para São Paulo para concluir o curso”, afirmou.

Entre os maiores desafios para os treinos, o atleta destacou as chuvas nesta época do ano. “Precisamos enfrentar o período de chuvas, assim como a questão das marés altas que, na nossa região, quando enchem, tomam toda a praia. Além disso, lidamos com a falta de incentivo para o esporte e arcamos com todas as despesas”, concluiu.

O grupo de pilotos treina aos finais de semanas e já participou de diversos Cross de Paramotor, realizando voos de longas distâncias.

Por Eva Pires (Estagiária do Adrenalina)

