Pilotos paraenses conquistam o segundo lugar da Copa Caçador de Trilha, no Piauí

Em um domingo com muita emoção e desafios, no dia 1º de maio, os pilotos paraenses Léo Costa, com sua KTM, e Marcos Prego Mota, com sua Betinha, conquistaram o vice-campeonato na categoria duplas da Copa Caçador de Trilha, válida pelo Campeonato Piauiense de Enduro, que aconteceu na cidade de Teresina, no Piauí.

A 7ª edição do Enduro da Cidade contou com a presença de pilotos de moto de três estados (Piauí, Ceará e Pará) e de vários municípios piauienses, como Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano, Caracol e São Raimundo Nonato. Com realização do Clube Caçadores de Trilhas (CT), a prova agitou as zonas urbanas e rurais de Teresina e de Altos.

As cinco primeiras posições de cada uma das cinco categorias oficiais subiram ao pódio para receber os troféus e os pontos necessários para o avanço na tabela do Campeonato. A prova incluiu duas etapas com 170 km de percurso e teve duração de 6 horas e 30 minutos. Os pilotos mais técnicos fecharam bem a 3ª e 4ª etapas do Piauiense de Enduro de Regularidade, que terá 12 etapas este ano.

Léo Costa relatou que a maior dificuldade da dupla foi a sequência de serras, pelo fato de não ser um terreno comum em nossa região. “A prova teve um estilo de trilha totalmente diferente das que estávamos acostumados, com muita serra e muita pedra. Foi exigido um alto nível técnico dos atletas”, explicou o piloto.

Texto de Eva Pires (estagiária do Adrenalina)

