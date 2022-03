Piloto de Indoor faz vaquinha para representar o Pará no exterior

Ali Fouad Fassahi, mais conhecido como Alouche, vai representar o Pará e o Brasil no Rallye de Moronou, na Costa do Marfim, na África. Para conseguir os recursos para custear a ida à competição de Indoor, que será de 15 a 18 de setembro, o piloto teve a iniciativa de fazer uma vaquinha e tem recebido apoio de amantes dos esportes radicais.

Essa é a segunda edição do Rallye de Moronou, considerado um dos maiores rally da Costa do Marfim. A primeira edição foi em 2021, com pilotos de vários países, como Bélgica e França. Ao todo, 10 pessoas fazem parte da equipe de Alouche, sendo um piloto, mecânico, cabo de apoio e outros. Do Brasil, vão duas pessoas da equipe, ele e mais um integrante. O custo para a competição é de 50 mil reais, o piloto já conseguiu 15 mil, faltam 35 mil.

Do exterior, Alouche mora no Pará desde 2007. Antes de morar no Brasil, o piloto já competia no exterior e carregava no peito a vontade de competir novamente lá fora. “Em uma viagem minha, em 2019, eu competi uma etapa do Campeonato Africano, na Costa do Marfim, onde vai ser o Rally de Moronou, e terminei em 3º lugar. Sempre tive essa vontade de correr pelo menos uma etapa no exterior e de representar o Brasil na África”, disse o piloto.

Alouche mora no Pará desde 2007 (Arquivo pessoal / Alouche)

A iniciativa de fazer a vaquinha surgiu da dificuldade em conseguir patrocínio para arrecadar fundos para arcar com as despesas da viagem. “Na vaquinha a gente não estipula valores, vai daquilo que a pessoa sentir no coração, para que a gente consiga competir lá fora ao lado de pilotos profissionais que competem no mundo todo”, disse Alouche, que ficou em 1º lugar no Rally do Sol, em 2018 e 2019, e 5º Lugar, na mesma competição, em 2021.

A paixão pelo Indoor vem desde a infância, através das referências do pai, que também era navegador. “Eu e meu irmão sempre participamos, dando assistência, então essa paixão só cresceu e vem de família. Hoje meu pai não corre mais, mas meu irmão e eu somos pilotos”, afirmou.

Segundo o piloto, cada competição é um recarregar de baterias. “A adrenalina é tão forte que você não sente cansaço, apesar de serem provas difíceis, tem provas que o piloto chega a perder dois quilos de tão quente que é. Tudo isso é uma sensação que a gente não consegue descrever, só quando você está lá dentro para sentir”, concluiu.

Para fazer doação na vaquinha, basta clicar aqui.

Acelerando

Motocross

O Campeonato Brasileiro de Motocross está com a primeira etapa agendada para os dias 9 e 10 de abril, em Sorocaba/SP. Para informações do regulamento e inscrições, os pilotos podem acessar o site da CBM (http://www.cbm.esp.br/).

Enduro

Os pilotos de Enduro Regularidade estão com os treinos a todo vapor para o Campeonato Paraense de Enduro Regularidade, com a 1ª e 2ª Etapa marcada para o dia 19 e 20 de março, em Castanhal.

Ciclismo

O V desafio do Bujaru de MTB Marathon será no dia 20 de março. Com organização do Amazônia Bike, o evento vai reunir ciclistas de todo o estado. Mais informações no site: https://www.fpcpara.com.br/



