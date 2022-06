Paragominas será palco de grandes competições na I Etapa do Campeonato Paraense de Karatê 2022. Esta será a primeira vez que o município sediará o evento, que vai acontecer no Ginásio Poliesportivo SEST SENAT, neste final de semana, dias 2 e 3 de julho.

Atletas de vários municípios do estado estarão presentes na competição, além de uma equipe de árbitros e professores. Segundo a organização do evento, a expectativa é de cerca de mil atletas disputando em diversas categorias e em busca do maior título do estado.

Com uma estrutura moderna dos grandes eventos a nível nacional, as competições serão nas modalidades de Katá Individual e Kumitê Individual. As categorias vão desde atletas a partir de quatro anos de idade até a categoria master, de faixa branca à preta, inclusive categoria para Pessoas com Deficiência (PCD). As premiações serão medalhas de bronze, prata e ouro.

Paragominas sedia I Etapa do Campeonato Paraense de Karatê

O evento é promovido pelo Instituto Garcia de Artes Marciais (IGAM), a realização pela Federação Paraense de Karatê (FEPAK), Confederação Nacional de Karatê do Brasil (CNKB) e Academia SEKAI, e conta com o apoio da prefeitura de Paragominas e Secretaria de Estado de Cultura (SECULT).

Para Anacleto Garcias, organizador do evento, as expectativas são altas. “É a primeira vez que Paragominas recebe um evento desse tamanho. A FEPAK é uma federação que hoje promove o maior Campeonato do estado do Pará. Creio que será um grande sucesso”, disse.

Segundo Fábio Jordani, do IGAM, os treinamentos dos atletas são intensos. “Estamos treinando intensamente. A expectativa é muito grande. Inclusive, acrescentamos a parte de musculação nos treinamentos, estamos fazendo musculação às 5h30 da manhã, com duração de uma hora. Pela noite, treinamos a parte técnica. Em período de preparação para competição, nós aumentamos a frequência de treinos de três vezes na semana para todos os dias da semana, exceto sábado e domingo, pois o descanso faz parte do treinamento”, explicou.

O atleta destacou a importância do evento regional para conquistar vagas em outros campeonatos do país e do mundo. “É por meio desses eventos que a gente consegue nossa vaga para os Campeonatos Nacionais e Internacionais, como o Mundial, Pan-Americano e Sul-Americano. Há dois meses fomos para o Campeonato Brasileiro, em João Pessoa, no estado da Paraíba, a nossa equipe de master foi bicampeã brasileira.

Eu e outros atletas da academia fomos convocados para o Campeonato Internacional em Veneza, na Itália, em outubro. Estamos correndo atrás de tirar o passaporte e conseguir patrocínio, que é nossa maior dificuldade. Já participamos do campeonato mundial em Fortaleza, em 2019, ele ocorre de dois em dois anos”, afirmou Fábio.

O competidor Yarlley Geordanny vai encarar pela primeira vez a categoria adulto, de 18 a 21 anos. “A categoria é mais pesada, com certeza vai ter uma dificuldade a mais. Mas estou treinando e estou focado, me empenhando bem. Se Deus quiser, tudo vai dar certo”, disse.

Programação do Campeonato Paraense de Karatê

Sábado (02/07)

7h - Curso de arbitragem

9h - Abertura oficial do evento

9h - Início das competições

Domingo (03/07)

9h - Início das competições

Por Eva Pires (Estagiária do Adrenalina)

Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalina_rr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj