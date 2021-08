Paraenses viajam mais de 3 mil KM para competir na abertura do Campeonato Brasileiro de MX

A paixão pelo Motocross fez os pilotos paraenses pegarem estrada para competir na abertura do maior evento de MX do Brasil, o Campeonato Brasileiro de Motocross. O evento é hoje, 27, em Faxinal (PR). O Adrenalina pegou carona e fará a cobertura completa para os amantes de esportes radicais do Pará não perderem nada.

Os treinos cronometrados começaram às 10h e as provas oficiais começam às 11h40. Enzo Oliveira, paraense da equipe Açaí Vitanat, fez bonito no treino cronometrado e segue na expectativa da largada oficial. Lucas Dunka, número 1, atual campeão brasileiro na categoria MX2 fez o melhor tempo no treino.

Na MX1, categoria mais aguardada, o piloto Honda, Hector Assunção, número 30, fez o melhor tempo da bateria e deixou todos na expectativa da largada oficial. Em breve, mais informações sobre o maior evento de MX do Brasil, que esse ano teve abertura sem a presença do público, pela biossegurança contra a covid-19.