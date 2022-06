Paraenses recebem homenagem no Campeonato Brasileiro de Motocross

Ao olhar atento de todo o país que acompanhava a 2ª Etapa do Sportbay Campeonato Brasileiro de Motocross, que ocorreu no último sábado, 21, e domingo, 22, os paraenses Manoel Messias, o Caçula, e o filho, Arthur Silva, o Caçulinha, foram homenageados pela perseverança em percorrer os mais de três mil km em busca do sonho de competir no Brasileiro de MX. A homenagem foi feita pelo organizador da corrida, Maiquel Schiefelbein, vice-presidente do Moto Clube Papa Légua, de Ibirubá.

O grande momento ocorreu durante a celebração ao lado das autoridades locais que prestigiaram o evento e também foram homenageadas. Pai e filho receberam uma cesta com produtos e felicitações por não desistirem do sonho e terem enfrentado tantas dificuldades para chegar no evento; leia a matéria que conta um pouco mais sobre eles aqui. Emocionado, Manoel Messias recebeu a cesta com sorriso largo e lágrimas nos olhos, que também caíram dos olhos de algumas pessoas que estavam no momento, inclusive dos meus.

“Até agora não caiu a ficha sobre o que aconteceu no Brasileiro de Motocross. Foi algo surreal. Só foi possível pelo agir de Deus. Meu filho e eu estamos felizes e gratos pelo que aconteceu. Eu nunca tinha recebido uma homenagem assim na minha vida, então não tenho nem palavras para expressar o que estou sentindo. Eu e meu filho lembraremos para sempre desta homenagem”, disse o pai, emocionado.

De família humilde, Caçulinha é motivado pelo pai a não desistir dos sonhos, independente do que possa surgir pelo caminho, pontos reforçados pelas práticas esportivas também. O piloto competiu no BRMX com o número 884, na categoria 65cc, mas durante a prova oficial a moto quebrou e ele precisou sair da disputa.

Voltando para casa com a experiência de ter realizado o sonho de correr no Campeonato Brasileiro, o piloto seguirá os treinos para as próximas competições.

Veja o resultado das corridas do BRMX de domingo:

Resultado PROVA OFICIAL MX1

1 Hector Freitas Assunção

2 Jetro Salazar

3 Eduardo Ferreira De Lima

4 Paulo Alberto

5 Anthony Rodriguez Dos Santos

6 Gustavo Pessoa

7 Carlos Campano

8 Lucas Moraes Dunka

9 Leonardo De Souza

10 Fabio Aparecido Dos Santos

11 Pedro Bueno

12 Jean Ramos

13 Jeferson Keil

14 Vanderley Junior

15 Caio Lopes Fernandes

Resultado PROVA OFICIAL MX2

1 Frederico Molina Spagnol

2 Guilherme Bresolin

3 Gabriel Bohrer Andrigo

4 German Bratschi Talmom

5 João Pedro Pinho Ribeiro

6 Marcello Leodorico Henrique

7 Henicka Henicka

8 Vitor Hugo De Borba

9 Gabriel Mielke Mielke

10 Franco Iavecchia Badel

11 Eduardo Volpato

12 Rafael Ribeiro De Araujo

13 Luiz Filipe Vale Da Rocha

14 João Vitor Xavier

15 João Victor (Bidu) Da Silva (B

16 Fermin Ciccimarra

17 Otavio Savenhago Ivo

18 Petras Kurahashi Konell

19 Alexandre Terlizzi

20 Lucas Nicoladelli

21 José Arantes Braulio

22 Gabriel Marques

23 Gabriel Mattos

24 Anderson Pereira Do Am

Resultado PROVA OFICIAL MX3

1 Marcello Lima

2 Wellington Garcia Matos

3 Roosevelt Junior

4 Carlos Eduardo Mendes Franco

5 Rafael Faria

6 Lucas Basso

7 Jacson Keil Gustavo Pereira Amaral

8 Cleiton Ferreira Borges

9 Rodrigo Galiotto

10 Michel Lenon De Lima

11 Roggero Lasch

12 Volkmar Gustav Berchtold Filho

13 Rozivaldo Da Silva Santos Santos

14 Willian Miotto

15 Eduardo Montebelloppimentel Montebello

16 Eduardo Silva

Resultado PROVA OFICIAL MX4

1 Roosevelt Junior

2 Markolf Erasmus Berchtold

3 Marcos Campos Cordeiro

4 Claudner Coelho Da Rocha

5 Erivelto Nicoladelli

6 Rodrigo Guedes

7 Alex Cavalca

8 Rodrigo Guerreiro

9 Everton Leandro Da Silva

10 Vinicius Machado

11 Eduardo Silva Matias Wisniewski

12 Lawrence Tasca

13 Glaureci Pereira De Lemos Lemos

14 Djalma Ivandro Salvador

15 Claudio Diniz

16 Eduardo Montebelloppimentel Montebello

17 Everton Ditadi

18 Rozivaldo Da Silva Santos Santos

19 Angelo (Pano) Mattos

20 Fábio Rogério Guedes Vieira

21 Cristiano Britto

22 Daniel Martins

23 Alexandre Rech

24 Evandro Dotti

25 Francisco Cleudeides

26 Rafael Pereira

27 Joel Mezzeta

28 Claudio Tedy

29 Eliseu Zeus Glanert Gla

Resultado PROVA OFICIAL MXJR

1 Bernard0 Tiburcio

2 Pietro Piroli

3 Kaua Eduardo Fernandes De Souza Souza

4 Kevyn Magalhaes De Pinho

5 Diego Van Der Beek

6 Hian Costa Santos

7 Lucas Matos

8 Gabriel Cirino

9 Pablo Galdino Aparecido Alves Aparecido Alves

10 Wagner Guilherme Santos Silva

11 Zion Berchtold

12 Matheus Henrique Mendes De Oliveira

13 Daniel Tomelin

14 Tarcisio Lorencini Batistel

15 Joaquim Atanásio Dias

16 Felipe Martini Tasca

17 Pedro Eccel Kammer

18 Heitor Matos

19 Lucas Pereira De Araújo Pereira

20 Bruno Britto

Acelerando

Motocross

A 3ª Etapa do Brasileiro de Motocross será no dia 24 de junho, em Interlagos(SP). Pilotos interessados em competir no evento poderão fazer a inscrição até o dia 18 de junho, através do site da CBM.

Enduro

O Enduro e Trilhão dos Igarapés será nos dias 18 e 19 de junho, em Capanema. Com organização de Ney Queiroz e Rodrigo Ramos, os interessados em competir podem tirar todas as dúvidas através do e-mail: ney0801@hotmail.com.

Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinarr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj