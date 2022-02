Paraenses fizeram bonito nas competições de quatro e duas rodas do Cerapió

Tyago Veloso, André Furtado, Evanildo Magalhães, Sabina Rodrigues, Caíque Gomes, José Carlos Rigamonte e Tarciso Oliveira são os nomes dos pilotos que representaram muito bem o Pará nas categorias de quatro e duas rodas no Cerapió, que este ano foi de 24 a 26 de janeiro. Conhecido por reunir técnica e pilotos de todo o país e do exterior, esse é um dos maiores eventos de off road do Brasil.

Amigos apaixonados por adrenalina, Thyago Veloso, da Equipe Mais Motus, e André Furtado acumulam títulos das competições no Pará e Maranhão e ficaram entre os cinco mais bem colocados na categoria Quadriciclo, com 2º e 4º lugar, respectivamente. No Carros Open, a dupla Evanio Magalhães e Sabina Rodrigues ocuparam o 4º lugar no pódio, com 124 pontos.

Nas categorias de duas rodas, os pilotos José Carlos Rigamonte e Caique Gomes, da Equipe Elite Off-road, de Tomé Açu, ficaram em 2º lugar na categoria Dupla Novato e Tarciso Oliveira ficou em 2º lugar na Categoria Novato. Ao todo, participaram 17 pilotos de motos do estado. “Para nós, o Cerapió foi uma experiência diferente de tudo o que a gente já tinha passado no mundo off road”, disse José Carlos Rigamonte, conhecido como Alemão.

Com largada em Cumbuco, próximo a Fortaleza, os pilotos percorreram 335 KM de trilha até a cidade de Jijoca, no Ceará, onde, depois de pernoitar, seguiram rumo a Ubajara, no Ceará. Nesse segundo dia, foram 230 KM de trilha. No terceiro dia, seguiram a trilha para a cidade de Luiz Corrêa, próximo de Paranaíba, no Piauí, foram 294 KM, em oito horas de percurso. Uma trilha bem longa. O quarto dia foi cancelado pelo lamentável infarto que tirou a vida do piloto Daniel Santos, que sensibilizou a todos nós, amantes dos esportes.

Acompanhe o resultado:

Resultados Final Motos - Rally Cerapió 2022

Elite (cinco primeiros)

1º Jomar Grecco #2 - Domingos Martins (ES) – 69 pontos

2º Luciano Vasconcelos Paiva #9 - Sete Lagoas (MG) – 67 pontos

3º Emerson Loth “Bomba” #1 – Curitiba (PR) – 60 pontos

4º Guilherme Cascaes #3 – Tubarão (SC) – 50 pontos

5º Thales Brito #7 – Três Pontas (MG) – 48 pontos



Graduado (cinco primeiros)

1º Claudio Ferreira da Silva Jr #26 - Juiz de Fora (MG) – 55 pontos

2º Guilherme Viana Costa Tavares #15 - Palmas (TO) – 53 pontos

3º Vinicius Calafati Ribeiro #31 - Guariba (SP) – 51 pontos

4º Gustavo Ferraz #19 – Poços de Caldas (MG) – 49 pontos

5º Bruno Bonini #25 – Ouro Preto do Oeste (RO) – 48 pontos



Over 40 (cinco primeiros)

1º Leonnardo Nannetti #39 - Machado (MG) – 69 pontos

2º Jony Jachtchechen #42 Curitiba (PR) – 62 pontos

3º Lauro Rodolpho Soares Lopes #34 - Teresina (PI) – 61 pontos

4º Sandro Osmar Conci #36 - Fortaleza (CE) – 58 pontos

5º Alessandro Cota Viana #35 - Hernandarias (Paraguai) – 49 pontos



Dupla Graduado (cinco primeiros)

1º Rogerio Toledo Filho #201A / Gabriel Calçado #201B – Sorriso (MT) / Ubá (MG) - 75 pontos

2º Wenderson S. Duarte (Nenel) #205B / Saul Zakkour #205A - Rio de Janeiro (RJ) - 62 pontos

3º Marino Botta Alves #206B / José Carlos de Pádua #206A - São Sebastião do Paraíso (MG) - 58 pontos

4º Cidmar Oliveira #204B / Alexandre Negreiros #204A - Fortaleza (CE) - 56 pontos

5º Eduardo Kappaun #209B / Gustavo da Silva Ante #209A – Ji-Paraná (RO) - 49 pontos



Brasil (cinco primeiros)

1º Tiago Luiz Wernersbach #53 - Marechal Floriano (ES) – 72 pontos

2º Alex Nunes Azevedo #52 - Lagoa da Prata (MG) – 65 pontos

3º Patrick Parry Carneiro #54 - Parnaíba (PI) – 60 pontos

4º Gilberto Sobreira Filho #49 - Palmas (TO) – 58 pontos

5º Gilmar Rodrigues Cipriano #47 - Teresina (PI) – 48 pontos



Over 45 (cinco primeiros)

1º Claudio Hiert #61 - Toledo (PR) – 70 pontos

2º Jesus Vicente Ribeiro #70 - Patos de Minas (MG) – 56 pontos

3º Paulo Leandro Ferreira #64 – Foz do Iguaçu (PR) – 51 pontos

4º Alison Rodrigo Pereira Silva #72 - Lagoa da Prata (MG) – 50 pontos

5º Ricardo Gondim de Oliveira #59 – Fortaleza (CE) – 46 pontos



Intermediaria (cinco primeiros)

1º Victor Lopes Lins Wanderley #115 - União dos Palmares (AL) - 65 pontos

2º Dionizio Soares Godinho Neto #101 - Guaraciaba do Norte (CE) - 61 pontos

3º Daniel Ferreira de Paiva #102 – Guaraciaba do Norte (CE) - 55 pontos

4º Tiago Chaves Aires de Melo #109 - Luis Eduardo Magalhães (BA) - 54 pontos

5º Henilton Tavares Pinheiro #100 – Palmas (TO) - 49 pontos



Over 50 (cinco primeiros)

1º Roberlan Furlaneto Checon #74 - Porto Seguro (BA) - 72 pontos

2º Marcio Jose Miranda #88 - Lagoa da Prata (MG) - 64 pontos

3º Sandro Hoffmann #63 – Venda Nova do Imigrante (ES) – 56 pontos

4º Leildo Silva #79 - São José dos Campos (SP) - 53 pontos

5º Nereo Paludo #80 – Foz do Iguaçu (PR) - 45 pontos



Over 55 (cinco primeiros)

1º Péricles Dutra #93 - Londrina (PR) - 72 pontos

2º Jose Alberto Scheid #96 - Crissiumal (RS) - 63 pontos

3º Edson de Castro Maciel #62 - Lagoa da Prata (MG) – 60 pontos

4º Luiz Aizman #90 – Rio de Janeiro (RJ) - 44 pontos

5º Eduardo Miota Corona #95 - Suzano (SP) - 44 pontos



Over 60 (cinco primeiros)

1º George Parik #190 - Jandira (SP) - 70 pontos

2º Alvaro Sanguesa Weyne #187 - Fortaleza (CE) - 67 pontos

3º José Carmo Kasper #189 - Pinhalzinho (SC) - 60 pontos

4º Olinto Gominho Antunes Correia #188 - Fortaleza (CE) – 58 pontos



Novatos (cinco primeiros)

1º José Francisco Ferreira Junior #147 - Betim (MG) - 75 pontos

2º José Victor Costa Silva #144 - São Raimundo Nonato (PI) - 58 pontos

3º Douglas Jesus da Silva #146 - União dos Palmares (AL) - 48 pontos

4º Tarciso Gomes de Oliveira #126 - Belém (PA) - 47 pontos

5º Francisco Chagas Araújo #141 – Picos (PI) - 47 pontos

Duplas novato (cinco primeiros)

1º Luiz Cavalcante Silveira #212B / Marcus Silveira #212A / Redenção (CE) - 72 pontos

2º Caique Gomes Progenio #216B / José Carlos Rigamonte Filho #216A Tome-acu (PA) - 63 pontos

3º Valbertino Betino Guimarães #210B / Davi Mendes de Carvalho #210A - Picos (PI) - 58 pontos

4º Jardson Luz Santos #219A / Tiago Coelho Bezerra #219B - Picos (PI) – 56 pontos

5º Nilson José Alves #220A / Erick Henrique Alves #220B – Campos do Jordão (SP) - 46 pontos

Moto Rally (cinco primeiros)

1º Thiago Alves Feitosa #150 – Fortaleza (CE) - 209 pontos

2º Gustavo Aguillar Teixeira #174 - Teresina (PI) - 175 pontos

3º Marcio Fernandes da Silva #168 - São Raimundo Nonato (PI) - 158 pontos

4º Laercio Bezerra Filho #179 – São Luís (MA) - 154 pontos

5º Marcio Ribeiro Sousa #136 – São José de Ribamar (MA) – 136 pontos

Resultado Final Carros, UTVs e quadriciclos - Rally Cerapió 2022

Carros Master (cinco primeiros)

1º Fernando Lage /Gustavo Schmidt #703 - Belo Horizonte (MG) - 135 pontos

2º Fabio Ruediger / Luis Felipe Eckel #712 - Luiz Eduardo Magalhaes (BA) - 114 pontos

3º Paulo Rogerio Gomes Coelho / Renan Fernandes Felix #706 - Fortaleza (CE) - 110 pontos

4º Flavio Roberto Kath Poder / Rafain Walendowsky #709 - Brusque (SC) - 101 pontos

5º Jose Carlos da Silva / Enedir Silva Junior (bolacha) #701 - Cuiabá (MT) - 96 pontos

Carros Graduado (Cinco primeiros)

1º Emilio Mamede Studart Soares / Lucas Rego Studart #717 - Fortaleza (CE) - 108 pontos

2º Rodrigo Tolezano / Renan Toguchi Alvares #729 – Ribeirão Pires (SP) - 104 pontos

3º Antonio Miranda Ribeiro Filho / Marcelo Almeida Novais #736 - Guarani (MG) - 100 pontos

4º Jeolayne Henrique Pinto / Tiago da Cunha Ferreira Afonso #719 - Contagem (MG) - 97 pontos

5º Eder Reis / Andre Tondin #749 – Piratuba (SC) - 87 pontos

Carros Turismo (Cinco primeiros)

1º Giovanny do Nascimento / Elias Mourao do Nascimento #751 - São Jose de Ribamar (MA) - 121 pontos

2º Marcelo Freire / Nodge Filgueiras Martins #756 - Recife (PE) - 113 pontos

3º Elvis Clay da Silva Carvalho / Alberto Milfont Carvalho #741 - Fortaleza (CE) - 105 pontos

4º Luiz Arthur Lourenco Penaforte / Gabriel Mesquita dos Santos #742- Fortaleza (CE) - 103 pontos

5º Mauricio Assis / Bruna Diniz Nunes #744 - Recife (PE) - 97 pontos

Carros Open (cinco primeiros)

1º Eugenio Paccelli Alves / Eugenio Paccelli Alves Filho #765 - Fortaleza (CE) - 129 pontos

2º Marcio Teixeira / Lukano Costa dos Reis Sá #767 - Teresina (PI) - 127 pontos

3º Elias Segundo Neto / Daniel Ximenes #760 - Fortaleza (CE) - 126 pontos

4º Evanio da Silva Magalhaes / Sabina Gonçalves Rodrigues #768 - Benevides (PA) - 124 pontos

5º Perboyre Gomes Castelo Junior / Nilo Alberto Monteiro Carvalho #764 – São Luís (MA) – 118 pontos

UTVs (cinco primeiros)

1º Jose Rufino da Silva Neto / Paulo Alcantara Goncalves #609 - Fortaleza (CE) - 195 pontos

2º Leonardo Collier Selva / Leonardo Moura de Mendonca #610 - Recife (PE) - 165 pontos

3º Armando Bispo da Cruz / Lourival Roldan #602 - Fortaleza (CE) - 161 pontos

4º Fernando Couto de Oliveira / Daniel Rocha Rodrigues #614 - Teresina (PI) - 156 pontos

5º Diego Della Mea / Marlon Guilherme Knoll #608 - Bom Jesus (PI) - 144 pontos

Quadriciclos (cinco primeiros)

1º Wescley Dutra #301 - Fortaleza (CE) - 191 pontos

2º Thyago Alberto Barra Veloso #309 - Belém (PA) - 191 pontos

3º Ricardo Luiz Santos #303 - Criciúma (SC) - 181 pontos

4º Andre Luis Barbosa Furtado #305 – Belém (PA) - 168 pontos

5º Helio Pessoa #312 - Fortaleza (CE) - 166 pontos

Acelerando

Motocross

O Campeonato Brasileiro de Motocross está com a primeira etapa agendada para os dias 9 e 10 de abril, em Sorocaba/SP. Para informações do regulamento e inscrições, os pilotos podem acessar o site da CBM (http://www.cbm.esp.br/).

Enduro

Os pilotos de Enduro Regularidade estão com os treinos a todo vapor para o Campeonato Paraense de Enduro Regularidade, com a 1ª e 2ª Etapa marcada para o dia 19 e 20 de março, em Castanhal.

Ciclismo

Atletas do Ciclismo podem fazer as inscrições para a 1ª e 2ª Etapa do Campeonato Paraense de Ciclismo de estrada até o dia 28 de fevereiro, pelo site: https://www.fpcpara.com.br/. A competição será no dia 6 de março, em Belém.

Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinarr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj!