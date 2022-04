Paraenses acumulam títulos no Campeonato Goiano de Jet Ski

A equipe Búfalos representou com muita fibra o Pará na 2ª Etapa do Campeonato Goiano de Jet Ski. O evento foi na cidade de Porangatu, nos dias 26 e 27.

Foram mais de 3200 KM de estrada na ida e vinda para competir ao lado dos melhores pilotos do Brasil. O piloto Alysson Sequeira foi o mais rápido na prova Arrancadão Turbo GP. Na Supercurse Stock Pró e Endurance em Duplas, Álvaro Alves foi o vencedor e Pablo Eceiza ficou em 3º, nas mesmas categorias. O piloto Mauro Diniz foi o 5º colocado nas provas de Supercurse Turbo GP Master e Arrancadão Limite Turbo GP.

Junto aos pilotos, o preparador Marquinho e o mecânico Paulinho, que também fazem parte da equipe Búfalos, estiveram presentes na competição. Uma das características da equipe é a preparação de equipamentos de alta performance que conseguem resistir às provas de alta velocidade com segurança e eficiência nos resultados.

“Hoje no Brasil o recorde de velocidade em retas é da equipe Búfalos, alcançado no campeonato Paraense Drag Racing Jet Ski, em 2018 . A equipe surgiu de uma brincadeira de amigos e se tornou uma das equipes mais fortes do Brasil em termos de velocidade”, disse Mauro Diniz, presidente da APJS (Associação Paraense de Jets Sports) e que também é piloto.

adrenalina Jet Ski Mauro Diniz Competição em águas Paraenses, sempre muito disputadas e de alto nível técnico Divulgação / Mauro Diniz Os dois pilotos com as maiores velocidades em reta no Brasil são os Paraenses ,o saudoso Rosivan Nassar e Mauro Diniz Divulgação / Mauro Diniz Pilotos paraenses e de outros estados brasileiro no Amazônia Jet Sports Divulgação / Mauro Diniz Pilotos confirmados para o Amazônia Jet Sports 2022 Divulgação / Mauro Diniz

No Pará, o maior evento da modalidade é o Amazônia Jet Sports 2022, que é o Campeonato Paraense, realizado pela APJS e homologado pela BJSA, entidade nacional. Este ano o Amazônia Jet Sports 2022 será realizado em dezembro, com várias categorias e pilotos locais e de outros estados.

“O esporte Jet Ski cresceu muito no Brasil e o nosso estado acompanhou esse crescimento. O Campeonato Paraense de Jet Sports vem sendo realizado a sete anos e o crescimento se vê quando temos pilotos de outros estados brasileiros vindo participar das nossas etapas. Temos aqui o ambiente propício ao nosso esporte e com as nossas características próprias”, concluiu Mauro Diniz ao enfatizar que o crescimento do esporte se dá graças a importância dos grupos

Jets Velozes, Club do Jet e Direct Jet, que sempre estão juntos apoiando os eventos.

Acelerando

Motocross

Estão abertas as inscrições para competir do BRMX. Pilotos interessados em competir, podem garantir a vaga, com desconto, no site da SportBay.

Enduro Regularidade

Pilotos de Enduro Regularidade intensificam os treinos para a 3ª e 4ª Etapa do Paraense de Enduro Regularidade, que será nos dias 21 e 22 de maio, em Capitão Poço.



Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinarr e talvez a sua história seja a próxima a aparecer por aqui! Tmj!